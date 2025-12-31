Le notizie che hanno segnato il 2025 dell'auto

Dieci momenti chiave di un anno complesso: cambi di direzione improvvisi, addii che pesano, grandi ritorni. L’auto innova e sperimenta grazie alla tecnologia che entra ovunque. Ma lo fa dentro una fase di transizione evidente, dove il futuro non ha ancora scelto una sola strada.di Redazione Drive Up
1. L’Europa fa retromarcia (parziale) sull’elettrico
Il 2025 verrà ricordato come l’anno in cui l’Europa ha cambiato rotta sull’elettrico, almeno in parte. Il bando totale ai motori a combustione dal 2035 è stato rivisto, ammorbidito, corretto. Non più batterie “e basta”, ma flessibilità tecnologica e l’apertira a e-fuel, biocarburanti, compensazioni industriali. Non è una crepa nel Green Deal, ma anche un atto di realismo. In pratica: l’obbligo di abbattere del 100% le emissioni di CO2 è ufficialmente abbandonato per passare al 90%. Quindi, c’è davvero un margine del 10% di automobili con motore a combustione che potranno continuare a essere prodotte e vendute in Europa senza limiti di tempo. A patto che compensino le emissioni allo scarico con l'utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione o da combustibili sintetici e biocarburanti.
2. L'addio a Renault di De Meo
Pochi mesi prima di questa storica decisione erano arrivate come un fulmine le dimissioni di Luca de Meo da CEO di Renault. Non un addio qualsiasi, ma quello di un manager che aveva rimesso in moto un gruppo. Tra le possibili motivazioni dell’addio proprio la rigidità europea sull’orizzonte del 2035.
3. Ferrari Daytona SP3: il valore del sogno
La Daytona SP3 Tailor Made venduta all’asta per 26 milioni di dollari alla Monterrey Car week è il simbolo di un’altra economia: quella del desiderio e del lusso. V12 aspirato, 840 cavalli, solo 599 esemplari più uno, quello battuto da Sothebys con il ricavato donato in beneficenza.
4. Ferrari regina delle competizioni Endurance
Il sogno diventa sostanza in pista. Nel 2025 Ferrari ha dominato il WEC, il Campionato Mondiale Endurance: titolo Costruttori, titolo Piloti, terza vittoria consecutiva a Le Mans con la 499P guidata da Robert Kubika. Storia nella storia in un anno perfetto, senza sbavature. Maranello è tornata dove le compete: in cima al mondo. In attesa che torni a essere competitiva anche in F1.
5. La Germania rilancia con la tecnologia
BMW ha presentato Panoramic Vision: un head-up display che attraversa tutto il parabrezza. Un nuovo modo di leggere le informazioni pensato per riportare l’attenzione sulla strada:è il manifesto della Neue Klasse che ha debuttato sulla BMW iX3 presentata a Monaco di Baviera. Insomma, digitale sì, ma al servizio del guidatore. Non schermi ovunque, ma informazioni giuste, nel posto giusto.
6. Dacia Hipster: meno è davvero di più
All’estremo opposto della scala, Dacia Hipster. Tre metri, quattro posti, un’idea chiara: la mobilità urbana non deve essere né grande né cara, la prima vera e-car europea. Un cubo essenziale, sotto i 20 mila euro. Hypster è una provocazione intelligente. E forse, proprio per questo, necessaria.
7. Maserati torna a casa
Il 2025 segna anche un ritorno simbolico: Maserati riporta GranTurismo e GranCabrio a Modena. Viale Ciro Menotti non è solo una fabbrica, è un luogo dell’anima. E con BOTTEGA, il programma di vetture few-off, il Tridente riscopre la sartoria industriale. Poche auto, fatte benissimo, cariche di emozione. Un lusso che parla italiano.
8. DR Group e il coraggio dei piccoli
Mentre i grandi riflettono, i piccoli crescono. DR Group, investe, rilancia e arriva a sette marchi. All’ultimo salone di Torino è stato presentato il nuovo Stilnovo, che debutta con la DR Stilnovo 5, e DR Stilnovo 6. di due SUV che saranno proposti con una motorizzazione a benzina, anche nella versione a doppia alimentazione benzina/GPL.
9. Le supercar di Goodwood
Goodwood resta un appuntamento fisso e irrinunciabile nel calendario. Nel 2025 ha tenuto a battesimo il debutto della Maserati MCPura, erede della MC20, mentre Ferrari ha portato la F80 da 1.184 CV, vista per la prima volta in movimento. Lamborghini ha invece presentato la Temerario. Tre marchi italiani fatti non solo cavalli, ma identità forti.
10. Lancia torna nei Rally
Infine, la notizia che chiude il cerchio: Lancia torna nel Mondiale Rally. Ypsilon Rally2 HF Integrale, obiettivo chiaro: vincere. Undici titoli mondiali alle spalle, uno davanti da inseguire.
