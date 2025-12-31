Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
i momenti chiave

Le notizie che hanno segnato il 2025 dell'auto

Dieci momenti chiave di un anno complesso: cambi di direzione improvvisi, addii che pesano, grandi ritorni. L’auto innova e sperimenta grazie alla tecnologia che entra ovunque. Ma lo fa dentro una fase di transizione evidente, dove il futuro non ha ancora scelto una sola strada.

di Redazione Drive Up
31 Dic 2025 - 11:54
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

1. L’Europa fa retromarcia (parziale) sull’elettrico

Il 2025 verrà ricordato come l’anno in cui l’Europa ha cambiato rotta sull’elettrico, almeno in parte. Il bando totale ai motori a combustione dal 2035 è stato rivisto, ammorbidito, corretto. Non più batterie “e basta”, ma flessibilità tecnologica e l’apertira a e-fuel, biocarburanti, compensazioni industriali. Non è una crepa nel Green Deal, ma anche un atto di realismo. In pratica: l’obbligo di abbattere del 100% le emissioni di CO2 è ufficialmente abbandonato per passare al 90%. Quindi, c’è davvero un margine del 10% di automobili con motore a combustione che potranno continuare a essere prodotte e vendute in Europa senza limiti di tempo. A patto che compensino le emissioni allo scarico con l'utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione o da combustibili sintetici e biocarburanti. 

2. L'addio a Renault di De Meo 

Pochi mesi prima di questa storica decisione erano arrivate come un fulmine le dimissioni di Luca de Meo da CEO di Renault. Non un addio qualsiasi, ma quello di un manager che aveva rimesso in moto un gruppo. Tra le possibili motivazioni dell’addio proprio la rigidità europea sull’orizzonte del 2035. 

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

3. Ferrari Daytona SP3: il valore del sogno

La Daytona SP3 Tailor Made venduta all’asta per 26 milioni di dollari alla Monterrey Car week è il simbolo di un’altra economia: quella del desiderio e del lusso. V12 aspirato, 840 cavalli, solo 599 esemplari più uno, quello battuto da Sothebys con il ricavato donato in beneficenza.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

4. Ferrari regina delle competizioni Endurance

Il sogno diventa sostanza in pista. Nel 2025 Ferrari ha dominato il WEC, il Campionato Mondiale Endurance: titolo Costruttori, titolo Piloti, terza vittoria consecutiva a Le Mans con la 499P guidata da Robert Kubika. Storia nella storia in un anno perfetto, senza sbavature. Maranello è tornata dove le compete: in cima al mondo. In attesa che torni a essere competitiva anche in F1.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

5. La Germania rilancia con la tecnologia

 BMW ha presentato Panoramic Vision: un head-up display che attraversa tutto il parabrezza. Un nuovo modo di leggere le informazioni pensato per riportare l’attenzione sulla strada:è il manifesto della Neue Klasse che ha debuttato sulla BMW iX3 presentata a Monaco di Baviera. Insomma, digitale sì, ma al servizio del guidatore. Non schermi ovunque, ma informazioni giuste, nel posto giusto.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

6. Dacia Hipster: meno è davvero di più

All’estremo opposto della scala, Dacia Hipster. Tre metri, quattro posti, un’idea chiara: la mobilità urbana non deve essere né grande né cara, la prima vera e-car europea. Un cubo essenziale, sotto i 20 mila euro. Hypster è una provocazione intelligente. E forse, proprio per questo, necessaria.

7. Maserati torna a casa

Il 2025 segna anche un ritorno simbolico: Maserati riporta GranTurismo e GranCabrio a Modena. Viale Ciro Menotti non è solo una fabbrica, è un luogo dell’anima. E con BOTTEGA, il programma di vetture few-off, il Tridente riscopre la sartoria industriale. Poche auto, fatte benissimo, cariche di emozione. Un lusso che parla italiano.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

8. DR Group e il coraggio dei piccoli

Mentre i grandi riflettono, i piccoli crescono. DR Group, investe, rilancia e arriva a sette marchi. All’ultimo salone di Torino è stato presentato il nuovo Stilnovo,  che debutta con la DR Stilnovo 5, e DR Stilnovo 6. di due SUV che saranno proposti con una motorizzazione a benzina, anche nella versione a doppia alimentazione benzina/GPL.

9. Le supercar di Goodwood

Goodwood resta un appuntamento fisso e irrinunciabile nel calendario. Nel 2025 ha tenuto a battesimo il debutto della Maserati MCPura, erede della MC20, mentre Ferrari ha portato la F80 da 1.184 CV, vista per la prima volta in movimento. Lamborghini ha invece presentato la Temerario. Tre marchi italiani fatti non solo cavalli, ma identità forti.

10. Lancia torna nei Rally

Infine, la notizia che chiude il cerchio: Lancia torna nel Mondiale Rally. Ypsilon Rally2 HF Integrale, obiettivo chiaro: vincere. Undici titoli mondiali alle spalle, uno davanti da inseguire.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

commissione ue
motore termico oltre il 2035
stop motori termici 2035
luca de meo
ferrari daytona sp3
ferrari campione del mondo
maserati
dacia hipster elettrica
nuova dacia hipster
lancia ypsilon rally2 hf integrale
lancia rally
dr automobiles

Ultimi video

02:39
Toyota Aygo X, la nostra prova a Firenze

Toyota Aygo X, la nostra prova a Firenze

15:32
La puntata del 30 dicembre #DriveUp

La puntata del 30 dicembre #DriveUp

02:09
Solito show sulle done, Dakar 2026 pronta al via

Solito show sulle done, Dakar 2026 pronta al via

02:00
Rolls-Royce da leggenda: Phantom Centenary

Rolls-Royce da leggenda: Phantom Centenary

04:12
BMW X3 M50, 'figlia' del motorsport

BMW X3 M50, 'figlia' del motorsport

02:21
Ford Ecoline, il "furgone-cane" di "Scemo e più scemo"

Ford Ecoline, il "furgone-cane" di "Scemo e più scemo"

01:42
Seat Arona e Ibiza, ritorno con un nuovo look

Seat Arona e Ibiza, ritorno con un nuovo look

02:38
Renault Filante Record 2025, l'impresa in Marocco

Renault Filante Record 2025, l'impresa in Marocco

02:37
La Dakar delle donne

La Dakar delle donne

02:45
Ducati, un 2025 trionfante

Ducati, un 2025 trionfante che porta al centenario

01:21
Renault Filante Record 2025

Renault Filante Record 2025, che impresa in Marocco

01:28
Changan debutta in Italia

Changan debutta in Italia

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:36
Nuova Ferrari Amalfi

Nuova Ferrari Amalfi

15:57
La puntata del 23 dicembre #DriveUp

La puntata del 23 dicembre #DriveUp

02:39
Toyota Aygo X, la nostra prova a Firenze

Toyota Aygo X, la nostra prova a Firenze

I più visti di Drive Up

Fernando Alonso a spasso con la sua Aston Martin da 2,5 milioni

La collezione di auto da 200 milioni di Nick Mason dei Pink Floyd

Il "Re della droga" e la collezione di moto da 40 milioni

Quando Ferrari mise il suo motore da Formula 1 su una barca

Cina da record: il veicolo raggiunge i 700 km/h in 2 secondi

Come la Jeep Willys vinse la Seconda Guerra Mondiale

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:39
Roma in campo verso la sfida contro Atalanta: c'è anche Soulé
12:38
Golden Trail World Series 2026: il meglio deve ancora venire
12:25
Genio in campo, incubo per i suoi allenatori: perché gli addii di Cancelo sono sempre al veleno
12:24
Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025
12:23
Premier, via alle spese folli: il City pronto a sborsare 75 milioni per Samenyo