Le notizie che hanno segnato il 2025 dell'auto

Il 2025 verrà ricordato come l’anno in cui l’Europa ha cambiato rotta sull’elettrico, almeno in parte. Il bando totale ai motori a combustione dal 2035 è stato rivisto, ammorbidito, corretto. Non più batterie “e basta”, ma flessibilità tecnologica e l’apertira a e-fuel, biocarburanti, compensazioni industriali. Non è una crepa nel Green Deal, ma anche un atto di realismo. In pratica: l’obbligo di abbattere del 100% le emissioni di CO2 è ufficialmente abbandonato per passare al 90%. Quindi, c’è davvero un margine del 10% di automobili con motore a combustione che potranno continuare a essere prodotte e vendute in Europa senza limiti di tempo. A patto che compensino le emissioni allo scarico con l'utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell'Unione o da combustibili sintetici e biocarburanti.