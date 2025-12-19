Quest'orologio celebra la rinascita di Lancia nei rally

La collaborazione tra Lancia ed Eberhard & Co. prende forma in un segnatempo in edizione limitata che va oltre l’operazione di stile. Al centro del progetto c’è il ritorno del logo HF, rivisitato nella nuova veste High Fidelity e accompagnato dall’elefantino rosso, emblema di determinazione e coraggio che segna anche il rientro di Lancia nel mondo delle competizioni rally.

Radici in comune

I due marchi condividono radici profonde, affondate nei primi decenni del Novecento, quando innovazione tecnica e ambizione sportiva erano linguaggi comuni. Se Lancia ha scritto pagine decisive della storia dell’automobile – dalla Lambda fino all’epopea delle Fulvia e Delta HF – Eberhard & Co. ha costruito la propria identità nel mondo dei cronografi, intrecciando fin da subito il proprio nome al motorsport.

Solo 120 esemplari

Il nuovo orologio Lancia HF interpreta questo patrimonio in chiave contemporanea. Cassa in acciaio da 41 mm, movimento meccanico automatico, quadrante disponibile in tre varianti (blu, bianco e nero soleil) con indici luminescenti e dettagli rossi che richiamano il mondo delle corse. Sul quadrante campeggia il nuovo logo HF, mentre il fondello riporta la numerazione progressiva di un’edizione limitata a 120 esemplari per ciascuna versione.