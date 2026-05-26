Opinioni

Perché dopo Ferrari Luce niente sarà più come prima

La prima elettrica di Maranello rappresenta una definitiva rottura con la storia dell'automobile italiana ed europea

di Tommaso Marcoli
26 Mag 2026 - 10:47
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© Ufficio Stampa

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Sarà una delle automobili più discusse dei prossimi mesi. Al contempo, è uno dei modelli più importanti degli ultimi dieci anni. Ferrari Luce rappresenta un definitivo punto di rottura con la storia dell'automobile europea. Prima di lei, i canoni di stile e le proporzioni di una vettura sportiva di lusso non erano mai stati messi in discussione. I riferimenti estetici al classico, appartenevano all'identità stessa della storia di Maranello. Ora questo modello culturale è stato scardinato dall'interno.
Inedita
Tutto nella Ferrari Luce è senza precedenti per un marchio con quasi 80 anni di storia. La scelta di affidare il design a LoveFrom (collettivo fondato da Jony Ive, ideatore del primo iPhone) racconta di per sé la volontà di imprimere un netto momento di rottura con il passato e con il presente. Ive non disegna automobili per professione: appartiene alla categoria dei product designers, coloro che danno una grammatica a un prodotto nuovo. D'altronde una Ferrari elettrica non si era mai vista, ed era difficile scriverla con i soliti riferimenti estetici.
In cerca di un classico
Ferrari è il marchio di automobili più prestigioso del mondo perché è un classico. Il 90% delle sue vetture è tutt'oggi circolante: tra chi le conserva in un museo e chi le usa regolarmente. Alcune sono un vero e proprio patrimonio economico e artistico. Come le sculture e i monumenti, una Ferrari è più forte del tempo che scorre. Un'elettrica è - quasi - per definizione soggetta a un costante aggiornamento. Da questi presupposti nasce il programma "Ferrari Forever": per sette anni, Luce sarà aggiornata per renderla più potente, efficiente, tecnologica. La 250 GTO ha 60 anni e continua a essere attuale. Almeno per Ferrari, niente sarà più come prima.

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