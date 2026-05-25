La prima Ferrari elettrica è realtà: ecco la Luce

Cambia tutto

La transizione all'elettrico ha permesso agli ingegneri e ai designer di ripensare completamente i vincoli geometrici dell'automobile. Sfruttando la totale assenza degli ingombri termici tradizionali e del tunnel centrale, la Ferrari Luce introduce una carrozzeria a quattro porte e – novità assoluta per la casa – una configurazione a cinque sedili, un layout impossibile da ottenere con le vecchie piattaforme transaxle. Il look esterno, sviluppato in collaborazione con il prestigioso collettivo di design LoveFrom (che ha disegnato il primo iPhone) di Jony Ive e Marc Newson , rompe gli schemi per abbracciare un lusso minimalista ed essenziale.

Una vera Ferrari

Sotto la pelle della Luce si nasconde una piattaforma ad altissima tecnologia che ferma l'ago della bilancia a 2260 kg, un peso da record per la categoria ottenuto grazie all'uso massiccio di estrusi e fusioni in alluminio. Il powertrain conta su quattro motori in grado di sprigionare una potenza complessiva di 1050 CV con un regime di rotazione che tocca i 30.000 giri/min. Le prestazioni su asfalto sono brutali: lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato in appena 2,5 secondi e la velocità di punta supera i 310 km/h. Ad alimentare il tutto ci pensa un pacco batteria monolitico da 122 kWh integrato sul fondo dell'auto, che lavora su un'architettura a 800 V compatibile con ricariche rapide fino a 350 kW e garantisce oltre 530 km di autonomia reale.