Ferrari Luce, il coraggio di osare

Ferrari Luce, ecco la prima 100% elettrica di Maranello
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A Maranello non hanno scelta la strada più facile, ma hanno realizzato un'auto che è un punto di rottura con il passatodi Luca Budel
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Il coraggio di osare. Si tratta del punto di partenza della Ferrari Luce. Un’idea che pareva un azzardo. Mettere sulla strada una macchina frutto del talento creativo del collettivo di designer della Love From di San Francisco, plasmata e poi prodotta a Maranello. I puristi possono storcere il naso, ma la Ferrari ha scelto un progetto che rappresenta un punto di discontinuità con il passato.
Sarebbe stato più semplice montare batterie e propulsori elettrici su un modello già esistente, certo. Ma a quel punto i tecnici del Cavallino avrebbero copiato lo stesso percorso intrapreso senza successo da altri costruttori. Meglio allora accollarsi il rischio per proporre qualcosa di realmente rivoluzionario che andasse oltre la semplice propulsione elettrica. La Ferrari Luce è il risultato finale. Se sarà un successo lo comprenderemo nei mesi a venire. Il coraggio di osare resta comunque l’assunto di partenza.
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