Ferrari Luce, il coraggio di osare

Sarebbe stato più semplice montare batterie e propulsori elettrici su un modello già esistente, certo. Ma a quel punto i tecnici del Cavallino avrebbero copiato lo stesso percorso intrapreso senza successo da altri costruttori. Meglio allora accollarsi il rischio per proporre qualcosa di realmente rivoluzionario che andasse oltre la semplice propulsione elettrica. La Ferrari Luce è il risultato finale. Se sarà un successo lo comprenderemo nei mesi a venire. Il coraggio di osare resta comunque l’assunto di partenza.