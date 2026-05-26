Il Napoli ha scelto Italiano per il post-Conte: vertice in corso a Roma, si cerca l'intesa

Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. È lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis: in questi minuti il numero uno degli azzurri sta incontrando a Roma il tecnico nato in Germania e in procinto di salutare il Bologna (ha già comunicato la sua scelta al club felsineo). Presenti anche Giovanni Manna, ds del Napoli, e Fali Ramadani, agente di Italiano. L'obiettivo è quello di trovare un'intesa economica, con AdL che ha deciso di puntare sull'ex di Spezia e Fiorentina per iniziare il nuovo ciclo. Sul tavolo ci sarebbe un contratto biennale (possibile l'opzione per una terza stagione) con un ingaggio da circa 3 milioni di euro.