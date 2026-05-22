Kimi Antonelli: vita da star con Brad Pitt e la nuova Mercedes

Rockstar

Quando le portiere si sono aperte davanti ai flash dei fotografi, l'atmosfera da kolossal hollywoodiano è diventata realtà: dall'abitacolo è spuntato Brad Pitt, tornato a vestire i panni del pilota Sonny Hayes dopo il successo del film F1. Accanto a lui, c'era il giovanissimo talento della scuderia Mercedes in Formula 1, l'italiano Kimi Antonelli. Muoversi sul red carpet di Los Angeles a diciannove anni, circondato da un parterre di celebrità del calibro di Jacob Elordi e Kevin Hart dà la misura del suo successo.

Super veloce

La spinta istantanea e brutale dei motori AMG ha letteralmente tolto il fiato ai passeggeri d'eccezione: abituati al lusso felpato delle classiche berline di rappresentanza, i VIP sono rimasti visibilmente scioccati dalle prestazioni balistiche della vettura, faticando a mantenere la compostezza regale ad ogni affondo sul pedale dell'acceleratore. Un'esperienza ravvicinata che ha confermato come la divisione sportiva di Stoccarda sia riuscita a trasferire il DNA da pista in un oggetto stradale.