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Kimi Antonelli: vita da star con Brad Pitt e la nuova Mercedes

Tra le passerelle di Hollywood e una potenza elettrica che sfida le leggi della fisica, la notte magica del pilota italiano a Los Angeles

22 Mag 2026 - 14:08
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© Ufficio Stampa

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Il Sixth Street Bridge di Los Angeles, storico set cinematografico di pellicole cult come Grease e Terminator 2, si è trasformato per una notte in un tratto di Autobahn tedesca avvolto da una nuvola di fumo bianco. A squarciare il silenzio della metropoli californiana non è stato il ruggito di un classico motore V8 americano, ma il sibilo fantascientifico della nuova Mercedes-AMG GT a 4 porte, una berlina sportiva totalmente elettrica da ben 1.153 cavalli, capace di bruciare lo 0-100 in appena due secondi netti.

Rockstar
Quando le portiere si sono aperte davanti ai flash dei fotografi, l'atmosfera da kolossal hollywoodiano è diventata realtà: dall'abitacolo è spuntato Brad Pitt, tornato a vestire i panni del pilota Sonny Hayes dopo il successo del film F1. Accanto a lui, c'era il giovanissimo talento della scuderia Mercedes in Formula 1, l'italiano Kimi Antonelli. Muoversi sul red carpet di Los Angeles a diciannove anni, circondato da un parterre di celebrità del calibro di Jacob Elordi e Kevin Hart dà la misura del suo successo.
Super veloce
La spinta istantanea e brutale dei motori AMG ha letteralmente tolto il fiato ai passeggeri d'eccezione: abituati al lusso felpato delle classiche berline di rappresentanza, i VIP sono rimasti visibilmente scioccati dalle prestazioni balistiche della vettura, faticando a mantenere la compostezza regale ad ogni affondo sul pedale dell'acceleratore. Un'esperienza ravvicinata che ha confermato come la divisione sportiva di Stoccarda sia riuscita a trasferire il DNA da pista in un oggetto stradale.

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