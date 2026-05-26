MotoGP, Bezzecchi: "Al Mugello i tifosi daranno una spinta in più"

"Sono estremamente felice di andare al Mugello. Sarà fantastico correre davanti a tutti i nostri tifosi e siamo molto motivati a fare bene". Marco Bezzecchi e l'Aprilia si preparano alla tappa italiana del motomondiale in programma il prossimo week end sulla pista toscana. "Daremo il 100% e lavoreremo sodo per ottenere il miglior risultato possibile" ha sottolineato il leader del mondiale. "Mi sto riprendendo bene dalle varie cadute di Montmeló e spero di essere al 100%, anche se non mi sento ancora completamente guarito - ha aggiunto il compagno di squadra Jorge Martin -. La cosa più importante è continuare ad essere veloci. Finire le gare sarà fondamentale, sia per guadagnare punti che per acquisire fiducia. In ogni caso, stiamo facendo un ottimo lavoro e dobbiamo continuare su questa strada".