LA SCHEDA TECNICA

Tutti i numeri della Ferrari Luce

Cento per cento elettrica ma fedele al cronometro di Fiorano: i 1050 cavalli proiettano la Ferrari Luce oltre i confini delle tradizionali supercar

di Redazione Drive Up
25 Mag 2026 - 22:12
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© Ufficio Stampa

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Maranello apre l'era della mobilità elettrica ad altissime prestazioni non soltanto cambiando la filosofia propulsiva, ma mettendo in strada una mole di innovazioni tecnologiche che ridefiniscono i parametri della fisica automobilistica. La Ferrari Luce si presenta al pubblico con un biglietto da visita impressionante fin dalle sue dimensioni esterne.
Mastodontica
La lunghezza complessiva tocca i 5.026 millimetri, mentre la larghezza si attesta a 1.999 millimetri specchietti esclusi, a fronte di un'altezza contenuta in 1.544 millimetri. Il passo di 2.961 millimetri, delinea la presenza scenica di una gran turismo a quattro porte che, nonostante l'imponente pacco batterie da 122 chilowattora, riesce a contenere il peso in ordine di marcia a 2.260 chilogrammi. Questo risultato, figlio di un uso massiccio di estrusi e fusioni in alluminio, garantisce un rapporto peso/potenza straordinario di appena 2,16 chilogrammi per cavallo.
Potentissima
Il cuore pulsante del powertrain è composto da quattro motori elettrici, montati singolarmente su ciascuna ruota, capaci di raggiungere un regime di rotazione fantascientifico di 30.000 giri al minuto. Il sistema sprigiona una potenza massima complessiva di 1050 cavalli. L'assale anteriore contribuisce alla spinta con una potenza dedicata di 210 chilowatt. L'energia viene amministrata da una rete a 800 volt che digerisce ricariche ultra-rapide in corrente continua fino a 350 chilowatt, consentendo di ripristinare l'autonomia, che supera i 530 chilometri totali, in tempi ridotti.
Da vera sportiva
Le prestazioni cronometriche che derivano da questa spinta combinata posizionano la Luce nell'olimpo delle supercar mondiali. La nuova rossa brucia lo scatto da 0 a 100 chilometri in 2,5 secondi netti. La progressione continua a essere brutale anche alle velocità più elevate, come dimostra il tempo di appena 6,8 secondi necessario per raggiungere i 200 chilometri orari con partenza da fermo, mentre la velocità di punta dichiarata dalla casa supera i 310 chilometri orari. Insomma: difficile chiedere da più.

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