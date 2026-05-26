Juventus, niente rivoluzione: Elkann 'ordina' la tregua Comolli-Spalletti

Continuità e bilancio E allora, perché andare avanti insieme? Una scelta di carattere economico ma non solo. John Elkann, dopo sei anni in cui sono passati nove allenatori e sei responsabili dell'area sportiva (Paratici, Cherubini, Manna, Calvo, Giuntoli e Comolli), vorrebbe dare continuità a questo progetto. Se Spalletti è considerato soltanto in parte responsabile del flop di questa stagione, avendo preso la squadra in corsa, lo stesso non si può dire di Comolli. Il direttore francese è stato l'architetto di un mercato fallimentare: la valanga di milioni investiti per David e Openda sono lì a ricordarlo.