MANOVRE BIANCONERE

Juventus, niente rivoluzione: Elkann 'ordina' la tregua Comolli-Spalletti

Dopo 9 allenatori e 6 direttori nelle ultime sei stagioni, alla Continassa dovrebbe prevalere la via della continuità: non solo per una questione economica

26 Mag 2026 - 11:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il fallimento è stato di eguali dimensioni, le risposte potrebbe essere opposte. Se in casa Milan il quinto posto ha portato un terremoto in società con il quasi azzeramento della dirigenza e l’allontanamento dell'allenatore, alla Juventus il piazzamento in Europa League potrebbe non avere conseguenze così fragorose. Anzi tutto potrebbe rimanere così com'è: alla Continassa, dopo settimane di burrasca che presagivano una rivoluzione, sembra essere tempo di una tregua. I protagonisti del cessate il fuoco imposto, Luciano Spalletti e Damien Comolli.

Spalletti contro Comolli

 Da un lato il neo tecnico, fresco di rinnovo (firmato a inizio aprile), dall'altro il dirigente scelto dalla società per riportare in alto i bianconeri: tra i due il feeling non è mai scattato, ma da gennaio è proprio sceso il gelo. Il motivo? Divergenze sulla costruzione della rosa, ma anche sui metodi di lavoro. Spalletti nel mercato di riparazione aveva esplicitamente chiesto una punta di peso: Comolli gli ha portato Boga, non esattamente un 9 da area di rigore. Inoltre l'ex ct non sarebbe un grande fan del reclutamento tramite dati e algoritmi, uno dei capisaldi nel modus operandi del dirigente francese. 

Leggi anche

La Juve guarda a Liverpool per ripartire: oltre ad Alisson c'è anche Robertson nel mirino

Continuità e bilancio

Continuità e bilancio E allora, perché andare avanti insieme? Una scelta di carattere economico ma non solo. John Elkann, dopo sei anni in cui sono passati nove allenatori e sei responsabili dell'area sportiva (Paratici, Cherubini, Manna, Calvo, Giuntoli e Comolli), vorrebbe dare continuità a questo progetto. Se Spalletti è considerato soltanto in parte responsabile del flop di questa stagione, avendo preso la squadra in corsa, lo stesso non si può dire di Comolli. Il direttore francese è stato l'architetto di un mercato fallimentare: la valanga di milioni investiti per David e Openda sono lì a ricordarlo. 

Leggi anche

Vlahovic, due gol per mettere fretta alla Juve: in settimana si decide il suo futuro

Seconda chance per Comolli

 Del resto anche altri grandi dirigenti alla loro prima stagione in bianconero non sono stati impeccabili. Uno su tutti Giuseppe Marotta. Perfino il presidente dell’Inter, innalzato spesso ad esempio virtuoso per la sua gestione, aveva steccato al primo approccio con il bianconero: 50 milioni spesi per Diego e Felipe Melo, due che non hanno esattamente lasciato il segno. E allora la sensazione è che si voglia dare una seconda chance a Comolli: cambiare tutto ogni stagione non ha dato portato risultati, per questo dovrebbe prevalere la via della continuità. 

Leggi anche
Spalletti e Comolli

Comolli, Spalletti e... Vlahovic: altro che rivoluzione, Elkann vuole ripartire dalla "vecchia" Juve

juventus
mercato juventus
damien comolli
luciano spalletti
john elkann

Ultimi video

01:57
Como vuol dire Champions

Como vuol dire Champions

00:32
13 MCH GUARDIOLA SUL BUS PER TG 26/5 MCH

Guardiola, saluto da brividi al suo Manchester City

00:35
LANCIO XXL RICCIONE BENEDETTA RADAELLI SRV

SportMediaset arriva sulla spiaggia di Riccione: vieni a trovarci domenica 31 maggio

05:00
Tifoso ferito, la testimonianza: "Hanno sparato ad altezza uomo"

Il tifoso Juve è in coma, l'amico: "Ho visto: gli hanno sparato ad altezza uomo"

01:04
DICH COBOLLI POST VITTORIA SU PELLEGRINO PER SITO 26/5 DICH

Cobolli: "Sto lavorando tanto su concentrazione ed errori"

02:17
SRV RULLO CAOS MILAN ATTUALITA 25/5 OK

Milan, la rivoluzione è adesso: Cardinale fa piazza pulita

02:28
SRV RULLO CAOS JUVE 25/5 SRV

Juve, parte la rifondazione: la certezza è Spalletti

01:42
SRV RULLO NAPOLI CONTE ADDIO, CHI ARRIVA 25/5 SRV

Napoli, addio Conte: ecco da chi si riparte

02:05
SRV RULLO MILAN UN ANNO DI ALLEGRI 25/5 SRV

Un anno di Allegri: dalle speranze scudetto fino al fallimento

02:11
SRV RULLO MILAN JUVE SENZA CHAMPIONS MUSICA 25/5 SRV EDL

Milan e Juve senza Champions: tutti i numeri di un incubo

01:31
SRV RULLO ROMA IN PARADISO CON GASP MUSICA 25/5 SRV

Roma, Gasperini non sbaglia: è l'imperatore di Champions

01:39
SRV. RULLO COMO IN CHAMPIONS DAVVERO MUSICA 25 05

Como miracolo compiuto: una città in delirio per la Champions

02:07
Balzarini: "Ecco il futuro di Spalletti"

Balzarini: "Ecco il futuro di Spalletti"

02:00
PREMIO USSI PISILLI SRV

Roma, Pisilli: "Tornare in Champions è molto bello"

02:06
Conte e Dela show

Conte e Dela show

01:57
Como vuol dire Champions

Como vuol dire Champions

I più visti di Juventus

Tifosi Torino

Il Toro ai tifosi: "Niente colori bianconeri". Arriva la risposta della Juve

Scontri prima di Toro-Juve: tifoso bianconero grave. Gli ultrà chiedono a Locatelli di non giocare

Spalletti e Comolli

Comolli, Spalletti e... Vlahovic: altro che rivoluzione, Elkann vuole ripartire dalla "vecchia" Juve

MCH SCONTRI PRE TORINO JUVE MCH

Scontri prima di Toro-Juventus: ultrà rivali vengono a contatto, interviene la Polizia

Spalletti: "Avevamo la partita in mano, serve carattere. Ora colmiamo le lacune"

Luciano Spalletti

Spalletti: "Mai pensato alle dimissioni, programmo il futuro andando oltre i risultati"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:43
Si sposa, gli rubano il passaporto e non arriva al ritiro Mondiale: la disavventura di Abdulhamid
Gerry Cardinale (Milan)
12:17
Cardinale lascia Milano: torna a New York. Tare via da Casa Milan con un... quadro
12:04
Bundesliga, il Wolfsburg perde lo spareggio contro il Paderborn e retrocede dopo 29 anni
10:10
Mondiali: la Colombia di Lorenzo con due 'italiani' convocati
23:05
Milan, giallo Furlani: licenziato ma ancora nell'organigramma rossonero