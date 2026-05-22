Un ragazzo trova un motore V12 in montagna

Immaginate di stare camminando lungo un sentiero di montagna. Una pratica comune, apprezzabile e diffusa che consente tanto di rimanere in forma quanto di ammirare paesaggi e località mozzafiato. Gli itinerari di montagna europei sono spesso arricchiti da testimonianze di scontri, lotte e guerre che in oltre 2 mila anni di storia hanno definito e riscritto contorni e cartine geografiche. Non è così raro - dunque - incontrare per caso qualche reperto storico.