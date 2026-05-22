Un ragazzo trova un motore V12 in montagna
Tra i sentieri del monte Beinn Eighe in Scozia, compaiono i resti di un Rolls-Royce Merlindi Redazione Drive Up
Immaginate di stare camminando lungo un sentiero di montagna. Una pratica comune, apprezzabile e diffusa che consente tanto di rimanere in forma quanto di ammirare paesaggi e località mozzafiato. Gli itinerari di montagna europei sono spesso arricchiti da testimonianze di scontri, lotte e guerre che in oltre 2 mila anni di storia hanno definito e riscritto contorni e cartine geografiche. Non è così raro - dunque - incontrare per caso qualche reperto storico.
Un motore V12
Mike Fernie stava passeggiando nei pressi del monte Beinn Eighe, tra le Highlands nord-occidentali della Scozia. L'area è una Riserva Naturale Nazionale remota e selvaggia, per raggiungerla serve una lunga e impegnativa passeggiata. A circa 900 metri di quota, la scoperta: un blocco motore V12 quasi perfettamente conservato. Si tratta del leggendario Rolls-Royce Merlin, propulsore aeronautico di enorme prestigio che equipaggiò il mitico Spitfire inglese e il Mustang P-51 americano durante la guerra.
Incidente
I resti ritrovati in Scozia - però - non appartengono ai caccia della Seconda Guerra Mondiale. Il 13 marzo 1951, attorno alle 02:00 del mattino, il bombardiere Avro Lancaster TX264 della Royal Air Force impattò contro la parete rocciosa del Beinn Eighe. Tutti gli 8 membri dell'equipaggio persero tragicamente la vita. La posizione estremamente impervia e le condizioni meteo proibitive, resero impossibile il recupero dei rottami. Dopo oltre 70 anni, i detriti sono ancora lì, a eterna memoria del disastro.