Cardinale lascia Milano: torna a New York. Tare via da Casa Milan con un... quadro

26 Mag 2026 - 12:17
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Gerry Cardinale (Milan) © Getty Images

Gerry Cardinale (Milan) © Getty Images

Dopo la ventata di rivoluzione scatenata ieri dal comunicato ufficiale con cui ha detto addio ad Allegri, Tare, Furlani e Moncada, Gerry Cardinale torna a casa. Il proprietario di RedBird ha lasciato l'hotel milanese per dirigersi verso l'aeroporto di Linate dove prenderà un volo per gli Stati Uniti in direzione New York. Ovviamente si terrà sempre in contatto con Ibrahimovic e Calvelli, che in questo momento stanno decidendo le prossime mosse del Milan: ad, ds e allenatore in primis.

In mattinata inoltre Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è tornato nella sede in Via Aldo Rossi per svuotare l'ufficio e salutare i dipendenti. L'albanese, che ha salutato dopo appena un anno, ha portato via con sè un quadro con dentro una maglia del club rossonero.

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