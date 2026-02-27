La nuova supercar di Jannik Sinner

La passione di Jannik Sinner per le automobili non è di certo un segreto. Il più importante e mediatico dei tennisti italiani non ha mai nascosto il suo interesse per i motori. Appena ha potuto - ha dichiarato - si è concesso il lusso di acquistare le vetture che più lo appassionano e meglio riescono a esprimere il gusto per le prestazioni e per il design. L'ultimo ingresso nella sua "collezione" sembra essere un grande classico dell'automobilismo europeo.