La nuova supercar di Jannik Sinner
Il tennista italiano è stato avvistato a bordo di una Porsche 911 Carreradi Redazione Drive Up
La passione di Jannik Sinner per le automobili non è di certo un segreto. Il più importante e mediatico dei tennisti italiani non ha mai nascosto il suo interesse per i motori. Appena ha potuto - ha dichiarato - si è concesso il lusso di acquistare le vetture che più lo appassionano e meglio riescono a esprimere il gusto per le prestazioni e per il design. L'ultimo ingresso nella sua "collezione" sembra essere un grande classico dell'automobilismo europeo.
Un'icona intramontabile
In un recente incontro avvenuto al J Medical, Sinner è stato visto giungere alla struttura a bordo di una Porsche 911 Carrera. Sebbene le immagini siano sfuggenti, il modello in questione - visto l'accostamento dei colori - sembrerebbe essere una GTS. Tuttavia, un breve video, da dove si vede anche il posteriore, mostra un impianto di scarico ovale che non è più disponibile sulla 992.2 GTS T-hybrid. Potrebbe essere quindi una precedente 992.1, oppure trattarsi di una versione di Carrera differente (S o 4S).
Una collezione incredibile
In ogni caso, il garage di Sinner acquista un'icona immortale, che ha saputo sfidare e battere il tempo ed è ancora oggi - dopo 63 anni - una delle sportive più desiderate del mondo. Quando si parla di automobili, Jannik sa il fatto suo e nella collezione troviamo una Ferrari 812 Competizione (rarissima: realizzata in soli 599 esemplari) con un V12 aspirato da oltre 800 CV e un'Audi RS6 ABT da oltre 700 CV. Quest'ultima sembrerebbe essere la sua "daily" per gli spostamenti quotidiani tra il Principato di Monaco e l'Italia. Chissà se la 911 - viste le sue doti di versatilità - ne prenderà il posto.