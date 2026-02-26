Leao-Pulisic, la coppia che non c'è: solo 2 gol insieme. Allegri chiede risposte verso la Cremonese

"Benvenuti all'inferno": ecco la quarta maglia del Milan in collaborazione con Slam Jam
Entrambi a 8 centri in campionato, non hanno ancora inciso nei 377 minuti condivisi. Nkunku e Fullkrug alternative per la ripartenza rossonera post Parmadi Paolo Borella
Un gol segnato in due partite e il -5 dall'Inter è diventato -10. Il Milan ripensa al pareggio col Como e alla sconfitta col Parma con particolare attenzione verso il suo attacco.
Max Allegri chiede risposte proprio lì per blindare la qualificazione alla prossima Champions League e magari tenere aperto uno spiraglio scudetto in vista del derby. Prima, però, il test Cremonese, per niente scontato. E cruciale per diversi motivi: serve una reazione per trovare la vittoria che manca da Pisa, i rossonero devono dimostrarsi solidi davanti a una squadra in lotta per la salvezza come raramente accaduto in stagione e poi ci sarebbe anche da riscattare la sconfitta della gara d'andata.
Fino al Parma, quello fu l'unico Ko prima di 24 risultati utili consecutivi, terza striscia in Serie A per il Milan dopo gli "invincibili" di Capello con 58 gare dal 1991 al 1993 e la squadra di Pioli con 27 partite tra il 2020 e il 2021. Resettare, ripartire e soprattutto ritrovare i gol.
Puntando su Leao e Pulisic ritrovati, ma che ora devono diventare coppia vera. Entrambi a otto gol in campionato, nei 377 minuti che hanno giocato insieme hanno segnato la miseria di 2 gol, uno a testa. Troppo poco per il peso dei due giocatori all'interno della rosa, chiamati a trascinare la squadra in questo momento difficile.
Rafa sta meglio e fa passi in avanti, ma non è ancora efficace. Pulisic non ha ancora la forma desiderata, ma è un giocatore troppo centrale per permettere ad Allegri di poterne fare a meno, specie ora, anche se è a mezzo servizio o poco più.
Allo Zini per i tre punti e per il carico di fiducia vogliono contribuire anche le due principali alternative, Nkunku e Fullkrug. Allegri ha adattato anche Loftus-Cheek (fuori per le prossime 8 settimane) alle spalle della punta, ma il Milan non può prescindere da un vero riferimento avanzato.
Il francese lo è stato con la rinascita da 5 gol fra fine 2025 e gennaio, adesso deve tornare a incidere. Il tedesco ha firmato il primo gol in Serie A contro il Lecce, ha resistito alla rottura di un dito del piede mettendosi a disposizione e poi si è fermato più o meno in concomitanza con l'errore dal dischetto a Pisa.
Quattro arcieri che devono ritrovare il bersaglio grande per far rivedere un Milan con i muscoli, in attesa di Gimenez, pronto a rientrare a marzo. Anche se il messicano non aveva ancora segnato in Serie A prima dell'infortunio...quindi meglio concentrarsi su Pulisic-Leao, chiamati a diventare coppia nel match dell'ora di pranzo di Cremona.
