Norme

Scatta l'obbligo dell'alcolock in auto

Dopo quindici mesi la misura entra nella fase operativa: costi e vincoli tutti a carico del conducente sanzionato

di Redazione Drive Up
24 Feb 2026 - 10:30
© ansa

© ansa

Da oggi l’alcolock diventa realtà concreta: il ministero dei Trasporti ha reso disponibile sul Portale dell’Automobilista l’elenco dei dispositivi omologati, dei rivenditori e delle officine abilitate all’installazione. Si apre così la fase operativa di una misura pensata per contrastare la recidiva nella guida in stato di ebbrezza. E per chi è stato condannato, le conseguenze non saranno leggere.
Quando scatta l’obbligo?
Se il test con etilometro rileva un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, si entra nel penale: multa da 800 a 3.200 euro, arresto fino a sei mesi, sospensione della patente da sei mesi a un anno e decurtazione di dieci punti. Dopo la condanna definitiva, scatta l’obbligo di installare l’alcolock sulle vetture che il conducente utilizza, per un periodo di due anni. Se il tasso supera 1,5 g/l, l’obbligo sale a tre anni, con la possibilità che la commissione medica imponga restrizioni ancora più severe in sede di rinnovo patente.
Come funziona e quanto costa
L’alcolock è un etilometro collegato al sistema di accensione dell’auto. Prima di avviare il motore, il conducente deve soffiare nel dispositivo: se viene rilevata presenza di alcol nel respiro, l’auto non parte. Il principio è semplice, meno lo sono gli effetti pratici. La soglia di 0,8 g/l può essere superata con quantità di alcol apparentemente modeste, variabili in base a peso, sesso e metabolismo. E ogni utilizzo del veicolo richiede un test valido, con boccagli monouso da acquistare separatamente. Il costo stimato per installazione e dispositivo si aggira intorno ai 2.000 euro, interamente a carico del sanzionato. Se l’auto è condivisa, il vincolo si estende di fatto anche agli altri utilizzatori.

Ti potrebbe interessare

videovideo
auto
alcolock
tasso alcolico alto
codice della strada

Ultimi video

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

01:27
Ducati in Superbike

Ducati in Superbike

01:52
Fiat 600 e Abarth 600e

Fiat 600 e Abarth 600e

02:01
Dacia protagonista a Nizza

Dacia protagonista a Nizza

02:00
Rally Racing Meeting a Vicenza

Rally Racing Meeting a Vicenza

00:10
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

15:17
La puntata del 19 febbraio #DriveUp

La puntata del 19 febbraio #DriveUp

01:35
L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

02:29
Maserati regina a Cortina tra design e performance

Maserati regina a Cortina tra design e performance

02:17
Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

02:15
Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

02:18
Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

01:12
Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

02:26
Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

00:13
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

I più visti di Drive Up

Marito e moglie hanno aspettato 70 anni per una Porsche

Dua Lipa sceglie una Porsche elettrica

I Signori dell'Auto: Ferdinand Porsche

I Signori dell'Auto: Ferdinand Porsche

La safety car di Formula 1 è in vendita

Un fuoristrada, 900 mila chilometri e 26 anni in giro per il mondo

Ferrari F80

Ferrari F80

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:53
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, Martìn-Granizo: "Quando mi dicono: peccato che sei zoppa..."
10:49
Europa e Conference League: gli arbitri per Bologna e Fiorentina
10:46
Turchia, calciatori salvano un gabbiano colpito dal pallone (e poi perdono la partita)
10:38
Breitling e Aston Martin insieme: ecco il Navitimer in edizione limitata
10:30
Scatta l'obbligo dell'alcolock in auto