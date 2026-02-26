Una Bugatti da 14 milioni di euro...al Lidl

Sebbene sembri il frutto di un'interazione da parte dell'intelligenza artificiale, l'immagine di copertina è stata realmente scattata. Può sembrare strano, bizzarro, inopportuno. Eppure, una Bugatti La Voiture Noire è stata avvistata nel parcheggio di un Lidl in Svizzera. L’hypercar da circa 14 milioni di euro, esemplare unico al mondo, parcheggiata dove normalmente sostano utilitarie e station wagon familiari.

Unica e irripetibile

Presentata nel 2019, La Voiture Noire è un omaggio alla mitica Type 57 SC Atlantic scomparsa negli anni Quaranta. È basata sulla Bugatti Chiron, ma reinterpretata con una carrozzeria completamente unica, costruita su misura. Sotto il cofano pulsa il celebre W16 quad-turbo da 8.0 litri: 1.500 cavalli, trazione integrale, prestazioni - e costo - da jet privato con targa. Ogni pannello della carrozzeria è specifico, ogni dettaglio è stato disegnato per rendere l’auto un pezzo irripetibile. Non una serie limitata. Una sola. Fine della storia.

È questo il vero lusso?

Ed eccola lì, in mezzo alle linee bianche di un parcheggio qualsiasi. Nessun red carpet, nessuna teca climatizzata. Solo carrelli metallici e promozioni sul 3X2. Forse è questo il vero lusso: poter andare a comprare il latte con un’auto che vale quanto un piccolo palazzo in centro a Milano. Oppure è la dimostrazione definitiva che, quando hai una Bugatti da 14 milioni, non hai più bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Probabilmente è la prima volta nella storia in cui qualcuno ha parcheggiato un pezzo unico da collezione accanto a una citycar, rischiando la sportellata più costosa del pianeta.