Messi placcato dalla sicurezza: follia e caos maglie nell'amichevole dell'Inter Miami in Porto Rico

Serata ai limiti dell'assurdo a Bayamón, dove un'amichevole dell'Inter Miami si è trasformata in un vero e proprio "caos messianico". L'episodio più incredibile è avvenuto nel finale: Lionel Messi è finito a terra, travolto involontariamente da un addetto alla sicurezza che, nel tentativo di placcare un invasore di campo che aveva abbracciato la Pulce, ha finito per trascinare sul prato anche il fuoriclasse argentino. Solo un grande spavento per il numero 10, subito soccorso dal compagno Carlos González e rialzatosi senza conseguenze tra lo stupore dei 20.000 dell'Estadio Juan Ramón Loubriel. La partita contro l'Independiente del Valle, vinta 2-1 dal Miami grazie anche a un rigore firmato proprio da Messi, era iniziata sotto una cattiva stella: un'ora di ritardo al fischio d'inizio perché entrambe le squadre si erano presentate in campo con la divisa nera, rendendo impossibile distinguere i giocatori.