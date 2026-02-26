Arbitri, rivoluzione professionismo: ecco il piano di Gravina tra modello inglese e contratti fissi

La rivoluzione nel mondo dei fischietti italiani è ormai tracciata e porta la firma di Gabriele Gravina. Il presidente della Figc ha rotto gli indugi, accelerando su un progetto che punta a trasformare radicalmente la figura dell’arbitro in Italia, portandola finalmente verso il professionismo totale. L'incontro avvenuto a via Allegri con il designatore Gianluca Rocchi e il vicepresidente dell'Aia Francesco Massini ha sancito l'inizio di un percorso che prende ispirazione diretta dal modello inglese della Pgmol. L'idea centrale è la creazione di una società di diritto privato, partecipata al 100% dalla Federazione, che gestirà in completa autonomia gli arbitri di Serie A e Serie B. Si tratta di una svolta epocale che punta a separare nettamente la gestione tecnica da quella politica, mettendo al centro il merito e superando definitivamente il vecchio concetto di rappresentanza territoriale.