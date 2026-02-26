Adam Levine ha una passione per le auto d'epoca

Il filo rosso della collezione

Se c’è un marchio che attraversa il garage di Levine come un filo conduttore è Porsche. Il pezzo più significativo è una Porsche 356A Speedster, autentica icona degli anni Cinquanta. Leggera, essenziale, con parabrezza ribassato e motore boxer posteriore, rappresenta la filosofia sportiva più pura di Zuffenhausen. È una delle Porsche più ricercate dai collezionisti e la sua presenza nel garage del cantante dice molto sul suo gusto. Accanto alla Speedster spicca una Porsche 911 reinterpretata da Singer. Pur basata su una 964 del 1990, è oggi considerata un oggetto da collezione contemporaneo.

Le grandi europee degli anni Sessanta

Il livello si alza ulteriormente con una Aston Martin DB5 color argento. Simbolo dell’eleganza britannica, resa immortale anche dal cinema, con il suo sei cilindri in linea e una linea che ancora oggi è considerata perfetta. Non meno leggendaria la Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Le portiere ad ala di gabbiano e il telaio tubolare la rendono una delle auto più rivoluzionarie degli anni Cinquanta. Nel suo garage trovano spazio anche una Ferrari 330 GTC, raffinata V12 di Maranello pensata per unire sportività e comfort, e una Maserati Ghibli prima serie, una delle più affascinanti coupé italiane dell’epoca disegnata da Giugiaro.

America, tra muscle e lifestyle

La passione di Levine non si ferma all’Europa. Tra le americane spicca una Ford Mustang Convertible, simbolo assoluto degli anni Sessanta, probabilmente scelta nella configurazione più classica e godibile. C’è poi una Shelby GT350, versione ad alte prestazioni sviluppata da Carroll Shelby. Più particolare la presenza di una Buick GNX nera: prodotta in soli 547 esemplari, è considerata una delle americane turbo più iconiche degli anni Ottanta, capace di mettere in difficoltà molte sportive europee dell’epoca. A completare il quadro vintage c’è una Bentley S1 Continental Flying Spur, lussuosa berlina britannica costruita in numeri limitati, esempio perfetto di artigianalità e prestigio anni Cinquanta.