Robert Downey Jr e la sua Porsche 911 Turbo

Robert Downey Jr. è tra gli attori di maggior fascino e classe di Hollywood. Presenza che non passa inosservata, si distingue per uno stile originale, mai banale che gioca molto sull'ironia e su un gusto classico tanto nell'abbigliamento quanto nella recitazione (e nel 2024 ha conquistato l'Oscar). Anche il suo garage riflette questa personalità con un buon mix tra contemporaneo e vintage. Nella sua collezione, a distinguersi è soprattutto la Porsche 993 Turbo.