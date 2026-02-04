Robert Downey Jr e la sua Porsche 911 Turbo

La Porsche 911 Turbo di Robert Downey Jr
© Foto da web
© Foto da web
L'attore premio Oscar guida una delle sportive più iconiche degli anni '90di Redazione Drive Up
© Foto da web
Robert Downey Jr. è tra gli attori di maggior fascino e classe di Hollywood. Presenza che non passa inosservata, si distingue per uno stile originale, mai banale che gioca molto sull'ironia e su un gusto classico tanto nell'abbigliamento quanto nella recitazione (e nel 2024 ha conquistato l'Oscar). Anche il suo garage riflette questa personalità con un buon mix tra contemporaneo e vintage. Nella sua collezione, a distinguersi è soprattutto la Porsche 993 Turbo.
© Foto da web
© Foto da web
Che stile
Introdotta nel 1995, equipaggiata con un motore 3.6 litri boxer da 408 CV pesantemente modificato per supportare la richiesta di prestazioni impressionanti per l'epoca. Si tratta della prima 911 Turbo a introdurre la trazione integrale, soluzione tecnica che da lì in poi sarebbe stata applicata a tutte le successive generazioni. Rispetto alle altre versioni, si distingueva per dei passaruota posteriori allargati di 6 cm e per l'alettone posteriore fisso a "coda di balena". Nel 1997, Porsche introdusse la Turbo S, ancora più potente con 450 CV.
Super garage
La 933 non è l'unica auto nella collezione di Robert Downey Jr. che, anzi, è ricca di esemplari curiosi. Come anticipato, l'interesse dell'attore abbraccia diverse epoche con una preferenza per le muscle car americane. Se ne ritrovano infatti parecchie: Corvette del 1965; Ford Mustang del 1970; Chevrolet K10 del 1972; Camaro Rs 1967. Non mancano comunque oggetti più contemporanei come una Ferrari California T, Honda NSX, Bentley Continental GT, Nissan GT-R e Audi R8. Insomma, l'eclettismo è la qualità che più lo distingue tanto sul grande schermo quanto in garage.