Pallavolo: Torino ospiterà la Final four di Champions maschile

Torino ospiterà la Final Four della Champions League 2026 di pallavolo maschile che si terrà all'Inalpi Arena il 16 e 17 maggio. Le quattro migliori squadre d'Europa si affronteranno per contendersi il trofeo continentale, con i campioni in carica della Sir Sicoma Monini Perugia che arrivano all'appuntamento dopo una prima fase a gironi da protagonisti. "Credo che tutti noi abbiamo e condividiamo ricordi molto piacevoli delle Super Finals di grande successo tenutesi a Torino nel 2023 - ha detto il presidente della CEV Roko Sikirić -. Desideriamo capitalizzare quel successo per offrire un'altra Final Four memorabile. Sono grato ai nostri amici e colleghi della Federazione Italiana Pallavolo e alle autorità locali per tutto il loro sostegno in questa importante impresa". "La decisione di organizzare a Torino la Finale della Champions League è stata presa di comune accordo con la CEV, in un clima di piena collaborazione - le parole del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi -. L'Inalpi Arena rappresenta una sede che ha già regalato grandi soddisfazioni al volley nazionale e internazionale. Torino è una garanzia in termini di competenza, passione e capacità organizzativa. Siamo certi che la città saprà rispondere ancora una volta con entusiasmo, riempiendo l'impianto e creando un'atmosfera degna di una manifestazione di tale prestigio. Questa decisione è stata dettata anche dal fatto che Milano ospiterà la fase finale dei Campionati Europei maschili e abbiamo quindi ritenuto opportuno non sovrapporre eventi di tale portata, valorizzando al meglio entrambi gli appuntamenti".