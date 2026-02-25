Novità

Suzuki ha fatto un SUV che costa meno di una moto

La S-Presso è un'utilitaria da 9 mila euro. Non arriverà - per ora - in Europa

di Redazione Drive Up
25 Feb 2026 - 14:09
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Se fosse sul mercato europeo, probabilmente sarebbe tra le auto più vendute in assoluto. Sicuramente in Italia avrebbe un suo seguito: le strade strette, i borghi sugli appennini, le località di montagne, le città congestionate dove è impossibile parcheggiare. La Suzuki S-Presso avrebbe la risposta a tutte queste circostanze di utilizzo. Eppure, il suo destino sembra essere lontano dal "nostro" Continente.
Non per noi
Suzuki vende il suo micro-SUV (ha un'altezza da terra di 18 cm) in Asia, Africa e Sud America, Paesi dove la richiesta - e la necessità - di veicoli compatti ma robusti è piuttosto diffusa. Sebbene non sia disponibile con la trazione integrale, la S-Presso pesa soltanto 770 kg, ha spazio per cinque persone ed è equipaggiata con un motore 1.0 litri tre cilindri benzina da 67 CV. ll peso contenuto, le dimensioni ridotte e il motore poco potente, le permettono di avere un consumato omologato superiore ai 20 km/l.
Costa pochissimo
La trasmissione può essere automatica o manuale, in entrambi i casi è a 5 rapporti. La dotazione di sicurezza - però - non è all'altezza del livello omologativo europeo. Di conseguenza, la S-Presso è disponibile con soltanto il controllo della stabilità, dischi freno anteriori a disco, assistenza alla partenza in salita, airbag frontale e attacchi ISOFIX. Tutto questo si ripercuote su un listino che - per un europeo - risulta ultra accessibile: in Cile costa circa 9 mila euro

Ti potrebbe interessare

videovideo
suzuki
suv
moto
suzuki keicar

