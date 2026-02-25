Suzuki ha fatto un SUV che costa meno di una moto

Se fosse sul mercato europeo, probabilmente sarebbe tra le auto più vendute in assoluto. Sicuramente in Italia avrebbe un suo seguito: le strade strette, i borghi sugli appennini, le località di montagne, le città congestionate dove è impossibile parcheggiare. La Suzuki S-Presso avrebbe la risposta a tutte queste circostanze di utilizzo. Eppure, il suo destino sembra essere lontano dal "nostro" Continente.

Non per noi

Suzuki vende il suo micro-SUV (ha un'altezza da terra di 18 cm) in Asia, Africa e Sud America, Paesi dove la richiesta - e la necessità - di veicoli compatti ma robusti è piuttosto diffusa. Sebbene non sia disponibile con la trazione integrale, la S-Presso pesa soltanto 770 kg, ha spazio per cinque persone ed è equipaggiata con un motore 1.0 litri tre cilindri benzina da 67 CV. ll peso contenuto, le dimensioni ridotte e il motore poco potente, le permettono di avere un consumato omologato superiore ai 20 km/l.

Costa pochissimo

La trasmissione può essere automatica o manuale, in entrambi i casi è a 5 rapporti. La dotazione di sicurezza - però - non è all'altezza del livello omologativo europeo. Di conseguenza, la S-Presso è disponibile con soltanto il controllo della stabilità, dischi freno anteriori a disco, assistenza alla partenza in salita, airbag frontale e attacchi ISOFIX. Tutto questo si ripercuote su un listino che - per un europeo - risulta ultra accessibile: in Cile costa circa 9 mila euro.