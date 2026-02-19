La microcar "marchiata" Porsche costruita in Italia

La Microlino "marchiata" Porsche
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Un esemplare unico rende omaggio alla 917K protagonista a Le Mansdi Redazione Drive Up
© Ufficio Stampa
Gli appassionati di motorsport, non possono non riconoscere la livrea che tra gli anni '60 e '70 accese gli animi sui circuiti di tutto il mondo. Quando Porsche con la 917k dominava la 24 Ore di Le Mans entrando nella leggenda degli sport motoristici. Sebbene la sua inconfondibile veste grafica turchese e arancione con logo "Gulf" abbia trovato applicazioni ovunque (anche lontano dal mondo motori), una microcar così personalizzata non si era mai vista.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Unica e si misura
La vettura in questione è una Microlino: compatissima utilitaria (è lunga soltanto 2,5 metri) elettrica equipaggiata con un motore 12,4 kW che le permette di raggiungere i 90 km/h di velocità massima. L'autonomia è di circa 200 km con un pieno di elettricità e si può guidare a partire dai 16 anni. Il progetto e la proprietà sono svizzeri, ma l'azienda produce nello stabilimento La Loggia vicino a Torino, ed è dunque un prodotto made in Italy al 100%.
Lavoro artigianale
Il progetto di una Microlino con livrea Porsche è stato realizzato su commissione di Sara Levy, 17enne figlia del collezionista torinese Andrea Levy. Noto in città per essere il Presidente del Salone Auto Torino. Per personalizzare la microcar, si sono resi necessari quattro mesi di lavori: la verniciatura con mascherature manuali è rifinita con un triplo strato trasparente. L'abitacolo riprende i colori della carrozzeria e i rivestimenti sono in Alcantara. Una vettura da città con un'anima racing, che di certo non passerà inosservata.