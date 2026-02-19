La microcar "marchiata" Porsche costruita in Italia

Unica e si misura

La vettura in questione è una Microlino: compatissima utilitaria (è lunga soltanto 2,5 metri) elettrica equipaggiata con un motore 12,4 kW che le permette di raggiungere i 90 km/h di velocità massima. L'autonomia è di circa 200 km con un pieno di elettricità e si può guidare a partire dai 16 anni. Il progetto e la proprietà sono svizzeri, ma l'azienda produce nello stabilimento La Loggia vicino a Torino, ed è dunque un prodotto made in Italy al 100%.

Lavoro artigianale

Il progetto di una Microlino con livrea Porsche è stato realizzato su commissione di Sara Levy, 17enne figlia del collezionista torinese Andrea Levy. Noto in città per essere il Presidente del Salone Auto Torino. Per personalizzare la microcar, si sono resi necessari quattro mesi di lavori: la verniciatura con mascherature manuali è rifinita con un triplo strato trasparente. L'abitacolo riprende i colori della carrozzeria e i rivestimenti sono in Alcantara. Una vettura da città con un'anima racing, che di certo non passerà inosservata.