Perché le supercar elettriche non piacciono

Prestazioni e tecnologia non bastano per trasmettere le stesse emozioni di un motore a combustione

di Tommaso Marcoli
31 Gen 2026 - 12:05
L'era della mobilità elettrica non è certamente iniziata nel migliore dei modi. Sebbene l'imposizione e il dibattito ideologico abbiano deviato negli ultimi gli investimenti, l'adozione di questa tecnologia ha seguito un ritmo diverso: in Europa le elettriche sono circa il 17% del totale (dato in continua crescita). La stragrande maggioranza degli automobilisti - dunque - continua a preferire il motore a combustione a qualunque livello. Di supercar elettriche, non si vuol proprio sentir parlare.
Confusione
L'errore di fondo - commesso da quasi tutti i grandi marchi - è di aver confuso prestazioni con emozioni. L'ingresso in questo nuovo mercato è apparso più come una manifestazione di tecnologia ed efficienza piuttosto che l'applicazione di valori e identità storiche. Potenze estreme e velocità massime da primato hanno definito progetti come la Porsche Taycan e la Rimac Nevera: la prima non ha incontrato il gusto dei clienti; la seconda - sebbene il costo di 2,5 milioni - non si è dimostrata un investimento certo.
Il problema
Eppure entrambe sono laboratori d'innovazione straordinari ma - loro malgrado - hanno messo in chiaro che le supercar elettriche non piacciono. Oggetti straordinari che non riescono a coinvolgere un pubblico che cerca emozioni, le quali non sono suscitate da numeri ed efficienza ma dall'irrazionalità. Ciò che si prova accendendo un motore V12 Ferrari (che ha rimandato la sua di elettrica) non è sostituibile e il coinvolgimento sensoriale non può fare a meno del suono meccanico.
Rinvii
Lamborghini - il cui successo dipende dai motori V8 e V12 - ha rinviato la Lanzador di qualche anno e McLaren ha annunciato di non avere piani per un'elettrica in questo decennio. La già citata Porsche ha deciso di sviluppare versioni a combustione della prossima 718 sebbene i piani fossero differenti. Un motore termico è un'icona riconoscibile nel tempo per un marchio. L'elettrico è una tecnologia facilmente replicabile. E per trasformarsi in un investimento, un'automobile deve continuare a essere unica.

