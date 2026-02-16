1 di 4
Kim Kardashian e non solo: chi c'è nella blacklist Ferrari

Nessuno sa che fine abbia fatto la sua 458 Italia, anche se non risulta più in suo possesso. Né questa, né nessun'altra Ferrari è presente nel garage della Kardashian, in quanto sarebbe stata inserita nella fantomatica "blakclist" di Maranello. Una lista nera che vieterebbe a personaggi famosi la possibilità di acquistare un modello con il Cavallino Rampante sul cofano. Kim - in ogni caso - è in buona compagnia: 50Cent, Justin Bieber, Floyd Mayweather e Nicholas Cage sarebbero anch'essi esclusi dai concessionari del marchio italiano

16 Feb 2026 - 12:01
