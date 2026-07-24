La Ferrari elettrica vale già 1 milione di dollari

Dopo aver registrato il tutto esaurito in sole poche ore per la quota destinata al mercato cinese, la Ferrari Luce torna far discutere il mondo del collezionismo. Durante la Monterey Car Week ad agosto, la casa d'aste RM Sotheby’s batterà all'incanto l'esemplare identificato come "Chassis #0", ovvero la prima vettura di produzione della prima supercar elettrica di serie del Cavallino Rampante.

Milionaria

Offerta senza prezzo di riserva, l'auto vanta una stima ufficiale superiore a 1,1 milioni di dollari (circa il doppio rispetto al listino base). L'intero ricavato della vendita sarà devoluto alla Ferrari Foundation per sostenere progetti dedicati all'istruzione e all'infanzia. Allestita direttamente dal reparto Tailor Made di Maranello senza attendere le specifiche di un cliente, la vettura si presenta come un pezzo unico pensato per enfatizzare il linguaggio estetico del nuovo corso a batterie.

Interni su misura

All'interno dell'abitacolo, la filosofia del minimalismo luminoso prosegue con l'adozione della nuova pelle Le Mans Perla con finitura metallizzata, abbinata a dettagli in Grigio Corvara che sostituiscono gli elementi tradizionalmente rifiniti in nero. L'unicità dell'esemplare è certificata da una targhetta identificativa dedicata collocata a bordo. Nonostante le polemiche che ne hanno accompagnato il debutto, la "Chassis #0" dimostra come l'importanza storica stia già garantendo alla Luce uno status collezionistico di rilievo.