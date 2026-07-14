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La prima foto della nuova Alfa Romeo

Il Biscione mostra le prime linee del dopo-Tonale: il nuovo C-SUV su piattaforma STLA Medium sarà prodotto a Melfi dal 2027

di Redazione Drive Up
14 Lug 2026 - 13:52
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© Ufficio Stampa

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Alfa Romeo ha offerto una prima anticipazione concreta del design della sua prossima vettura di segmento C, destinata a raccogliere il testimone della Tonale. La presentazione del teaser, focalizzato su un dettaglio della sezione posteriore, è avvenuta a Roma durante il Tavolo Nazionale dell’Industria Automobilistica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Made in Italy
Il nuovo SUV compatto nasce sul piano industriale Fastlane 2030 di Stellantis e sfrutterà la piattaforma STLA Medium. Questa architettura tecnica di ultima generazione è stata concepita per supportare una gamma di motorizzazioni multi-energia, consentendo l'integrazione parallela di propulsori ibridi e di varianti completamente elettriche a seconda delle richieste dei differenti mercati europei. La progettazione stilistica del modello è stata interamente curata dal Centro Stile Alfa Romeo di Torino.
Non solo elettrica
Sotto il profilo produttivo, la vettura verrà assemblata nello stabilimento lucano di Melfi, consolidando il ruolo del polo industriale italiano nelle strategie globali del gruppo e garantendo un forte coinvolgimento dell'indotto locale. Il debutto ufficiale e l'avvio della commercializzazione sono fissati per il quarto trimestre del 2027.

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