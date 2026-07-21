Quando una Ferrari volò sulle Dolomiti con l'Esercito
Nel 2011 Maranello utilizzò un elicottero pesante CH-47 Chinook per depositare due FF sulla cima del Plan de Coronesdi Redazione Drive Up
Nel marzo del 2011, Ferrari scelse di presentare la sua ultima e più radicale creazione in modo spettacolare. La vettura era la FF (acronimo di Ferrari Four: quattro posti e, per la prima volta nella storia del Cavallino, quattro ruote motrici). Per dimostrare l'efficacia del nuovo sistema di trazione integrale brevettato 4RM, la casa emiliana decise di organizzare i test stampa internazionali sulle nevi dell'Alto Adige, allestendo una pista di ghiaccio a 2.350 metri di quota, sulla cima del Plan de Corones.
Unica
Trattandosi dell'area di partenza delle piste da sci, la vetta era raggiungibile esclusivamente tramite gli impianti di risalita. Impossibilitata a salire su ruote, Ferrari strinse un accordo con l'Aviazione dell'Esercito Italiano. Due esemplari della FF furono stivati nella pancia di un CH-47 Chinook, il mastodontico elicottero da trasporto pesante a doppio rotore del 1° Reggimento "Antares" di Viterbo, supportato nelle operazioni da tre elicotteri Agusta 205 del 4° Reggimento "Altair" di Bolzano.
Non per tutti
L'operazione sollevò un acceso dibattito politico e ambientale, in particolare da parte degli esponenti locali dei Verdi, che contestarono l'impatto ecologico e l'uso di mezzi militari per finalità commerciali. L'Esercito specificò che la missione era stata integrata all'interno di una programmata esercitazione di scarico merci ad alta quota, mentre Ferrari si impegnò a versare una cospicua donazione in beneficenza per bilanciare l'evento.