Quando una Ferrari volò sulle Dolomiti con l'Esercito

Unica

Trattandosi dell'area di partenza delle piste da sci, la vetta era raggiungibile esclusivamente tramite gli impianti di risalita. Impossibilitata a salire su ruote, Ferrari strinse un accordo con l'Aviazione dell'Esercito Italiano. Due esemplari della FF furono stivati nella pancia di un CH-47 Chinook, il mastodontico elicottero da trasporto pesante a doppio rotore del 1° Reggimento "Antares" di Viterbo, supportato nelle operazioni da tre elicotteri Agusta 205 del 4° Reggimento "Altair" di Bolzano.

Non per tutti

L'operazione sollevò un acceso dibattito politico e ambientale, in particolare da parte degli esponenti locali dei Verdi, che contestarono l'impatto ecologico e l'uso di mezzi militari per finalità commerciali. L'Esercito specificò che la missione era stata integrata all'interno di una programmata esercitazione di scarico merci ad alta quota, mentre Ferrari si impegnò a versare una cospicua donazione in beneficenza per bilanciare l'evento.