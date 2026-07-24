Italia, che inizio per il nuovo ct: Belgio, Turchia e Francia in Nations. Il calendario

Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ecco quattro gare di rilievo in Nations League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della lega A e ripartirà il 25 settembre dallo stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio, affidato a Van Bommel dopo l'esonero di Rudi Garcia.