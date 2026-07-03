Ferrari torna alle origini: ecco la 12Cilindri manuale

Tre pedali

La vera rivoluzione risiede nel sistema Manuale by-wire, progettato interamente in-house da Ferrari in collaborazione con il team di sviluppo del progetto nautico HyperSail. Questo dispositivo reinterpreta radicalmente il concetto di trasmissione: sotto la scocca, la vettura mantiene il cambio a doppia frizione (DCT) a 8 rapporti del modello di serie, ma elimina completamente le palette al volante. Al loro posto debuttano una leva selettrice sul tunnel centrale, immersa nel classico cancelletto metallico a sei innesti (più la retromarcia), e un terzo pedale per la frizione.

Aspirata

I cinematismi interni del modulo di comando meccanico (dal peso inferiore a 3,5 kg) sono progettati per ricreare fedelmente le resistenze, gli scatti e persino gli effetti acustici di un cambio tradizionale nelle fasi di sincronizzazione e innesto. La frizione by-wire adotta a sua volta un sistema meccanico passivo (con camma, molla e rullo) che simula la classica curva carico-corsa sotto il piede. Per preservare l'autenticità dell'esperienza, il sistema permette di eseguire manovre come la doppietta in punta-tacco.

Analogica

Meccanicamente, la vettura conserva il V12 aspirato da 6,5 litri da 830 CV e 678 Nm di coppia, capace di spingersi fino a un regime massimo di 9.500 giri/min. Il peso a secco con contenuti opzionali si attesta a 1.565 kg, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima superiore ai 340 km/h. Esteticamente curata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di Flavio Manzoni, la 12Cilindri Manuale si distingue per una finitura gessata sulla fascia frontale e sulle ali posteriori (omaggio alla 365 GTB/4 Daytona), scudetti coniati con tecniche da moneta di pregio e interni Tailor Made in pelle arredo e Alcantara.