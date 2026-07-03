Edizioni speciali

Ferrari torna alle origini: ecco la 12Cilindri manuale

Il "by-wire" preserva l'anima analogica: Ferrari unisce il cambio DCT a una leva con cancelletto e frizione virtuale, creando un ponte tecnologico tra la meccanica vintage e l'elettronica predittiva

di Redazione Drive Up
03 Lug 2026 - 20:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Maranello ha svelato una declinazione inedita e purista della sua ultima berlinetta a motore anteriore: la Ferrari 12Cilindri Manuale. Si tratta di una serie speciale prodotta in edizione limitata a soli 1.499 esemplari, un numero che omaggia simbolicamente la cilindrata del primo dodici cilindri realizzato dal Cavallino nel 1947.

Ferrari 12Cilindri manuale: ritorno alle origini

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Tre pedali
La vera rivoluzione risiede nel sistema Manuale by-wire, progettato interamente in-house da Ferrari in collaborazione con il team di sviluppo del progetto nautico HyperSail. Questo dispositivo reinterpreta radicalmente il concetto di trasmissione: sotto la scocca, la vettura mantiene il cambio a doppia frizione (DCT) a 8 rapporti del modello di serie, ma elimina completamente le palette al volante. Al loro posto debuttano una leva selettrice sul tunnel centrale, immersa nel classico cancelletto metallico a sei innesti (più la retromarcia), e un terzo pedale per la frizione.
Aspirata
I cinematismi interni del modulo di comando meccanico (dal peso inferiore a 3,5 kg) sono progettati per ricreare fedelmente le resistenze, gli scatti e persino gli effetti acustici di un cambio tradizionale nelle fasi di sincronizzazione e innesto. La frizione by-wire adotta a sua volta un sistema meccanico passivo (con camma, molla e rullo) che simula la classica curva carico-corsa sotto il piede. Per preservare l'autenticità dell'esperienza, il sistema permette di eseguire manovre come la doppietta in punta-tacco.
Analogica
Meccanicamente, la vettura conserva il V12 aspirato da 6,5 litri da 830 CV e 678 Nm di coppia, capace di spingersi fino a un regime massimo di 9.500 giri/min. Il peso a secco con contenuti opzionali si attesta a 1.565 kg, garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e una velocità massima superiore ai 340 km/h. Esteticamente curata dal Ferrari Design Studio sotto la direzione di Flavio Manzoni, la 12Cilindri Manuale si distingue per una finitura gessata sulla fascia frontale e sulle ali posteriori (omaggio alla 365 GTB/4 Daytona), scudetti coniati con tecniche da moneta di pregio e interni Tailor Made in pelle arredo e Alcantara.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ferrari
motore v12
cambio manuale

Ultimi video

01:37
L'Editoriale: mercato dell'auto in Europa, trend positivo a maggio

L'Editoriale: mercato dell'auto in Europa, trend positivo a maggio

01:27
La formula E torna nel vivo

La formula E torna nel vivo

03:59
Volkswagen Golf GTI Edition 50

Volkswagen Golf GTI Edition 50

02:11
Audi Nuvolari

Audi Nuvolari

03:01
Ferrari Luce, la prima elettrica del cavallino

Ferrari Luce, la prima elettrica del cavallino

01:19
Campionato Italiano Rally

Campionato Italiano Rally

01:29
La Formula E scende in pista

La Formula E scende in pista

02:28
MG ZS Hybrid

MG ZS Hybrid+

02:06
Lamborghini Urus SE Performante

Lamborghini Urus SE Performante

03:58
Volkswagen Golf GTI Edition 50, la nostra prova su strada

Volkswagen Golf GTI Edition 50, la nostra prova su strada

02:14
Suzuki Bike Day 2026: tra sport, divertimento e solidarietà

Suzuki Bike Day 2026: tra sport, divertimento e solidarietà

02:27
Pikes Peak 2026, il risultato della cronoscalata ad alta quota

Pikes Peak 2026, il risultato della cronoscalata ad alta quota

02:22
Volvo EX60 Cross Country, l'elettrica 4X4 della casa

Volvo EX60 Cross Country, l'elettrica 4X4 della casa

02:13
Renault Megane E-Tech Electric, tante novità tecniche ed estetiche

Renault Megane E-Tech Electric, tante novità tecniche ed estetiche

15:38
La puntata del 1 luglio #DriveUp

La puntata del 1 luglio #DriveUp

01:37
L'Editoriale: mercato dell'auto in Europa, trend positivo a maggio

L'Editoriale: mercato dell'auto in Europa, trend positivo a maggio

I più visti di Drive Up

Scopre una Porsche 911 in fondo al fiume Arno

La Porsche 911 rimasta per anni sotto il fiume Arno

La Macchina Nel Tempo: Porsche - Un mondo a parte

La Macchina Nel Tempo: Porsche - Un mondo a parte

Lamborghini e Ducati verso l'uscita da Volkswagen

Addio al vecchio volante: Peugeot presenta Polygon, la concept car che anticipa il 2027 (anche su Fortnite)

Il motore Diesel è morto (e anche la Golf lo abbandona)

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Gleison Bremer
20:53
Il Bayern pensa a Bremer ma senza sfruttare la clausola: Juve, serve lo sconto
21:02
Pernici: storico record italiano sugli 800 maschili dopo 53 anni
20:47
Genoa, la Roma apre al prestito di Dovbyk: c'è il nodo ingaggio
20:43
Hamilton: "Non me lo aspettavo, è tutto vero". Antonelli: "Ora la Ferrari va forte come noi, se non di più"
Roma Boxing Night, lo show della cerimonia del peso
20:35
Roma Boxing Night, lo show della cerimonia del peso