Doritos porta in F1 “Il gusto dell’Adrenalina”: obiettivo GP di Monza

Doritos arriva in Italia con “Il gusto dell’Adrenalina”, la nuova campagna che traduce l’universo della Formula 1 in un’esperienza di consumo audace, intensa e ad alto impatto. Il progetto nasce all’interno della più ampia partnership globale tra PepsiCo e Formula 1, pensata per avvicinare alcuni dei brand più iconici del gruppo al mondo del motorsport e creare nuove occasioni di ingaggio per i fan, dentro e fuori dal circuito. In questo scenario, Doritos interpreta l’energia del race day attraverso il proprio DNA distintivo: un gusto deciso, un crunch riconoscibile e un’attitudine bold, capace di trasformare ogni momento di consumo in un’esperienza più coinvolgente.
Per il mercato italiano, la campagna rappresenta anche un nuovo passo nel percorso di crescita del brand, che sta consolidando la propria presenza nel segmento delle tortilla chips attraverso innovazioni di prodotto, partnership e attivazioni pensate per parlare a una community giovane, dinamica e sempre più vicina ai territori dello sport, dell’intrattenimento e della cultura pop.
A inaugurare il progetto sarà il lancio della Limited Edition F1 al gusto Salsa Sriracha, una referenza pensata per portare nel mondo dello snack l’intensità e l’energia del race day. Il prodotto, disponibile da metà luglio, sarà accompagnato da un’attivazione in-store dedicata e dal concorso Power of 1, che offrirà ai consumatori la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva legata al mondo della Formula 1.
Il percorso culminerà durante i tre giorni del Gran Premio d’Italia di Monza, dove Doritos sarà protagonista nella Fan Zone con Doritos Loaded, il progetto culinary che porta il brand oltre il mondo dello snack, trasformando l’iconica tortilla chip nella base di ricette originali e ad alto impatto. Il menu includerà quattro proposte: una ricetta firmata da Gordon Ramsay, una ricetta signature internazionale - il Beef Burrito, e due ricette ispirate alla tradizione italiana - Bolognese e Parmigiana - sviluppate in collaborazione con Chef in Camicia, food media company partner del progetto e responsabile anche dell’amplificazione social dell’attivazione. L’Italia sarà infatti il primo Paese, tra quelli coinvolti nei Gran Premi, a proporre ricette locali all’interno del progetto Doritos Loaded: un elemento che sottolinea la capacità del brand di adattare una piattaforma globale al gusto e alla sensibilità del mercato italiano, valorizzando al tempo stesso il legame tra innovazione, cultura gastronomica e food entertainment.