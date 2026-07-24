Doritos porta in F1 “Il gusto dell’Adrenalina”: obiettivo GP di Monza

Il percorso culminerà durante i tre giorni del Gran Premio d’Italia di Monza, dove Doritos sarà protagonista nella Fan Zone con Doritos Loaded, il progetto culinary che porta il brand oltre il mondo dello snack, trasformando l’iconica tortilla chip nella base di ricette originali e ad alto impatto. Il menu includerà quattro proposte: una ricetta firmata da Gordon Ramsay, una ricetta signature internazionale - il Beef Burrito, e due ricette ispirate alla tradizione italiana - Bolognese e Parmigiana - sviluppate in collaborazione con Chef in Camicia, food media company partner del progetto e responsabile anche dell’amplificazione social dell’attivazione. L’Italia sarà infatti il primo Paese, tra quelli coinvolti nei Gran Premi, a proporre ricette locali all’interno del progetto Doritos Loaded: un elemento che sottolinea la capacità del brand di adattare una piattaforma globale al gusto e alla sensibilità del mercato italiano, valorizzando al tempo stesso il legame tra innovazione, cultura gastronomica e food entertainment.