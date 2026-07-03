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Edizioni speciali

Ferrari 12Cilindri manuale: ritorno alle origini

Maranello ha svelato una declinazione inedita e purista della sua ultima berlinetta a motore anteriore: la Ferrari 12Cilindri Manuale. Si tratta di una serie speciale prodotta in edizione limitata a soli 1.499 esemplari, un numero che omaggia simbolicamente la cilindrata del primo dodici cilindri realizzato dal Cavallino nel 1947. La vera rivoluzione risiede nel sistema Manuale by-wire, progettato interamente in-house da Ferrari in collaborazione con il team di sviluppo del progetto nautico HyperSail. Questo dispositivo reinterpreta radicalmente il concetto di trasmissione: sotto la scocca, la vettura mantiene il cambio a doppia frizione (DCT) a 8 rapporti del modello di serie, ma elimina completamente le palette al volante. Al loro posto debuttano una leva selettrice sul tunnel centrale, immersa nel classico cancelletto metallico a sei innesti (più la retromarcia), e un terzo pedale per la frizione

03 Lug 2026 - 20:08
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