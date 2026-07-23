Ecco quanto costano le prime Volkswagen ibride

Volkswagen allarga la gamma delle motorizzazioni elettrificate sul mercato italiano introducendo la tecnologia Full Hybrid (HEV) su due dei suoi modelli più venduti: Golf e T-Roc. La casa di Wolfsburg ha aperto le prevendite della declinazione da 170 CV, un'opzione rivolta a chi cerca efficienza nei consumi ed elevata percorrenza in elettrico nei contesti urbani.

Come funziona

L'architettura del nuovo propulsore adotta come base termica il quattro cilindri turbo a benzina 1.5 TSI evo2, abbinato a due moduli elettrici e a un pacco batterie agli ioni di litio da 1,6 kWh posizionato sotto il pianale posteriore. L'accumulatore si ricarica in autonomia durante le fasi di decelerazione e frenata rigenerativa o tramite l'azione del motore a combustione. I dati di omologazione dichiarati indicano per la Golf Hybrid un consumo medio pari a 4,6 l/100 km. Per la T-Roc Hybrid i rilevamenti nel ciclo misto si attestano invece a 5,1 l/100 km.

Prezzi

I listini italiani della Volkswagen Golf Full Hybrid partono da 39.250 euro per l'allestimento Style, equipaggiato di serie con proiettori IQ.LIGHT LED, clima trizona e sedile guida ergoActive. Le varianti R-Line e R-Line Plus salgono rispettivamente a 39.450 euro e 39.750 euro, aggiungendo una caratterizzazione estetica più dinamica, cerchi fino a 18 pollici e sistemi di assistenza avanzati come il Park Assist Pro. Per la T-Roc Full Hybrid la soglia d'accesso è fissata a 42.650 euro nella versione Style, dotata di cerchi da 18 pollici, Digital Cockpit Pro da 10,25" e sedili riscaldabili con funzione massaggio. Il vertice della gamma del crossover compatto è rappresentato dalla versione R-Line a 43.750 euro, che completa l'offerta con assetto sportivo, sterzo progressivo e finiture esterne ed interne dedicate.