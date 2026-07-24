La rivelazione di Paredes: "La finale dei Mondiali l'ultima di Messi con l'Argentina"

Lionel Messi potrebbe aver davvero concluso il proprio percorso con la nazionale argentina. Lo rivela Leandro Paredes, tornato a giocare in Copa Sudamericana con il Boca Juniors appena cinque giorni dopo la finale tra Spagna e Argentina. Dopo il successo per 1-0 sui cileni dell'O'Higgins, con tanto di assist decisivo dell'ex Roma, queste le parole di Paredes: "Credo che Leo abbia preso la sua decisione. La finale potrebbe essere stata la sua ultima partita con l'Argentina".
"Speriamo non sia così e che continui a giocare", ha aggiunto il centrocampista, "ma la decisione è solo sua e saremo contenti qualunque essa sia". Se davvero sarà addio, Messi chiuderà la sua esperienza con la nazionale a 39 anni con 207 gare e 125 reti, entrambi record per l'albiceleste.