La rivelazione di Paredes: "La finale dei Mondiali l'ultima di Messi con l'Argentina"

24 Lug 2026 - 11:46
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Lionel Messi potrebbe aver davvero concluso il proprio percorso con la nazionale argentina. Lo rivela Leandro Paredes, tornato a giocare in Copa Sudamericana con il Boca Juniors appena cinque giorni dopo la finale tra Spagna e Argentina. Dopo il successo per 1-0 sui cileni dell'O'Higgins, con tanto di assist decisivo dell'ex Roma, queste le parole di Paredes: "Credo che Leo abbia preso la sua decisione. La finale potrebbe essere stata la sua ultima partita con l'Argentina". 

"Speriamo non sia così e che continui a giocare", ha aggiunto il centrocampista, "ma la decisione è solo sua e saremo contenti qualunque essa sia". Se davvero sarà addio, Messi chiuderà la sua esperienza con la nazionale a 39 anni con 207 gare e 125 reti, entrambi record per l'albiceleste.

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