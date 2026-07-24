Milan, ufficiale il rinnovo di Camarda: firma fino al 2031

24 Lug 2026 - 11:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Ora è arrivata anche l'ufficialità: Francesco Camarda ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2031 con opzione per un altro anno. Nel comunicato dei rossoneri, si legge: "Cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove è arrivato all'età di 7 anni, Francesco ha completato il proprio percorso con le formazioni Primavera e Milan Futuro, fino all'esordio in Prima Squadra. Nell'ultima stagione, in prestito al Lecce, ha calcato i campi della Serie A collezionando 23 presenze, 1 gol e 1 assist, per poi fare ritorno al Milan. Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi". 

Ultimi video

01:12
Accomando: "Summerville? Ecco le alternative"

Accomando: "Summerville? Ecco le alternative"

00:59
Leao, c'è l'offerta dalla Turchia: la situazione del portoghese

Leao, c'è l'offerta dalla Turchia: la situazione del portoghese

01:29
In gol e in esubero

Inter, Frattesi e l'estate "da esubero"

02:19
Leao torna in Italia

Leao torna in Italia: quale futuro?

01:44
Lasciarsi o proseguire

Lasciarsi o proseguire

00:16
CAMARDA VA A FIRMARE MCH

Camarda a Casa Milan per la firma sul rinnovo fino al 2031

01:16
Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

01:18
Raimondi: "Cardinale a Milanello, si puntano due gioielli"

Raimondi: "Cardinale a Milanello, si puntano due gioielli"

00:54
Juventus, Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

Juventus, Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

03:42
Sabatini: "Le pagelle del calciomercato". Voti molto severi

Sabatini: "Le pagelle del calciomercato". Voti molto severi

01:35
Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

01:41
Inter scatenata: due rinnovi pesantissimi

Inter scatenata: due rinnovi pesantissimi

01:58
DICH MANNA SU LUKAKU E DR BRUYNE 23/07 SRV

Manna: "De Bruyne non deve decidere niente! Lukaku? Cerchiamo di…"

00:50
Landoni: "Napoli-Lukaku, nuovo scenario"

Landoni: "Napoli-Lukaku, nuovo scenario"

02:38
Svolta Leao? Raimondi: "Offerto ingaggio monstre"

Svolta Leao? Raimondi: "Offerto ingaggio monstre"

01:12
Accomando: "Summerville? Ecco le alternative"

Accomando: "Summerville? Ecco le alternative"

I più visti di Mercato

Roma, fastidi e "Joya"

Roma, fastidi e "Joya"

Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

Mercato Juve, c'è l'ultimatum per Kolo Muani!

Landoni: "Napoli-Lukaku, nuovo scenario"

Landoni: "Napoli-Lukaku, nuovo scenario"

DICH MANNA SU LUKAKU E DR BRUYNE 23/07 SRV

Manna: "De Bruyne non deve decidere niente! Lukaku? Cerchiamo di…"

Juve, nome nuovo per l'attacco

Juve, nome nuovo per l'attacco

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: addio a un Ibrahimovic

Milan, obiettivo sfoltire la rosa: partono gli addii

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Andrea Pinamonti
14:15
Pinamonti: "Futuro? Concentrato solo sul Sassuolo"
14:03
Sassuolo, Aquilani: "Motivato e carico. Van der Brempt? Lo seguiamo"
13:42
Iker Bravo lascia l'Udinese: è un nuovo giocatore del Watford
13:28
Lazio, ufficiale la cessione del difensore Milani all'Inter
13:02
Newcastle, dal Monaco arriva il centrocampista Bamba