Milan, ufficiale il rinnovo di Camarda: firma fino al 2031

Ora è arrivata anche l'ufficialità: Francesco Camarda ha rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2031 con opzione per un altro anno. Nel comunicato dei rossoneri, si legge: "Cresciuto nel settore giovanile rossonero, dove è arrivato all'età di 7 anni, Francesco ha completato il proprio percorso con le formazioni Primavera e Milan Futuro, fino all'esordio in Prima Squadra. Nell'ultima stagione, in prestito al Lecce, ha calcato i campi della Serie A collezionando 23 presenze, 1 gol e 1 assist, per poi fare ritorno al Milan. Il Milan e Francesco Camarda proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di crescere e raggiungere nuovi traguardi".