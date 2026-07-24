Torino a Pinzolo, Abate: "Pedalare e silenzio"

24 Lug 2026 - 11:54
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"Pedalare e silenzio". Così mister Ignazio Abate scuote i granata nel corso della seduta di allenamento a Pinzolo dove il club è in ritiro pre season fino a domani con il test contro il Cittadella. Uno dei più ripresi da Abate è Coco che, secondo lo staff, deve ancora migliorare nei movimenti senza palla. Allenamento personalizzato per Anjorin e Zapata che con ogni probabilità salterà l'amichevole di domani. Adams invece sta lavorando con il gruppo. Presente il direttore sportivo Gianluca Petrachi che, a bordo campo, sta osservando l'allenamento.

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