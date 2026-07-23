Curiosità

Un Tesla Cybertruck diviso a metà

Un camion travolge dieci auto e separa in due il pick-up, ma la cabina regge e tutti gli occupanti si salvano con ferite lievi

di Redazione Drive Up
23 Lug 2026 - 08:00
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© Foto da web

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Un pauroso incidente a catena avvenuto a Silver Spring, nel Maryland, ha visto protagonista un Tesla Cybertruck letteralmente tranciato in due parti. La dinamica è stata innescata da un camion per i traslochi che, dopo aver perso il controllo lungo la Columbia Pike, si è abbattuto ad alta velocità su una fila di veicoli travolgendo almeno dieci auto.
Tutti in salvo
L'urto obliquo ad altissima energia scaricato sul pickup elettrico ha causato la netta separazione tra la cabina di guida e il cassone posteriore, lasciando penzolare sull'asfalto i cavi arancioni dell'impianto ad alta tensione. Nonostante la gravità visiva dei danni e le immagini spettacolari che hanno fatto il giro della rete, la struttura dell'esoscheletro e la cellula di sicurezza dell'abitacolo hanno resistito, assorbendo l'impatto senza far collassare lo spazio riservato agli occupanti.
Solido
Il bilancio finale dell'incidente è stato sorprendentemente positivo rispetto alla violenza dello scontro. Dei diciotto passeggeri coinvolti complessivamente nel maxi-tamponamento, dieci persone (tra cui tre bambini) sono state trasportate in ospedale solo per ferite lievi, mentre non si è registrato alcun incendio a carico delle batterie della vettura elettrica. Le autorità locali proseguono le indagini per chiarire le cause che hanno portato il conducente del camion a perdere il controllo del mezzo.

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