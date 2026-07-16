Dati

Perché i tedeschi non vendono più auto in Cina?

Il mercato cinese non ha smesso di comprare auto straniere, ha semplicemente smesso di comprare auto analogiche

di Tommaso Marcoli
16 Lug 2026 - 07:59
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© Ufficio Stampa

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Il mercato automobilistico cinese sta affrontando una contrazione storica (con una flessione complessiva delle vendite al dettaglio pari al 20% nel primo semestre del 2026), ma la crisi non colpisce tutti allo stesso modo. Il crollo è concentrato quasi interamente sulle auto a combustione interna, mentre la quota di veicoli elettrificati ha ormai superato stabilmente la soglia del 60% delle vendite totali.
La transizione da "Dumb Car" a "Smart Car"
In Cina la vera linea di demarcazione non è più semplicemente quella tra motori termici ed elettrici, ma quella tra auto analogiche ("dumb") e auto intelligenti ("smart"). Per il consumatore cinese, un veicolo di nuova generazione è prima di tutto un ecosistema digitale basato su software avanzato, connettività e intelligenza artificiale. I costruttori tedeschi hanno faticato a comprendere questo cambio di paradigma. Di fatto, le vetture tedesche vengono percepite in Cina come prodotti tecnologicamente superati.
Una cultura aziendale focalizzata sulla meccanica
La transizione digitale richiede la trasformazione di aziende metalmeccaniche in software-house. Nei board e nei posti di comando dei colossi tedeschi siedono ancora ingegneri meccanici, controller e manager cresciuti con il vecchio sistema industriale. Per questa classe dirigente, una reale riorganizzazione in chiave software rappresenta spesso una minaccia interna in termini di potere e gerarchie. Manca, a monte, la cultura digitale necessaria per comprendere "cosa sia un buon software" e per progettarlo efficacemente per il cliente finale.
Il caso Tesla
I costruttori europei hanno spesso giustificato le proprie difficoltà in Cina attribuendole al protezionismo statale o all'idea che i cinesi acquistino ormai solo prodotti domestici. Questa tesi è smentita dai numeri: la Tesla Model Y (progettata in California) si è confermata l'auto più venduta in Cina nel mese di giugno, pur essendo la più costosa della top 10. Ciò dimostra che il consumatore cinese è assolutamente disposto ad acquistare un prodotto straniero, a patto che l'offerta tecnologica e il pacchetto software siano all'altezza.

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