Kia EV5: la prova del SUV elettrico con autonomia record

Kia EV5: come va il nuovo SUV elettrico
Dimensioni giuste, autonomia convincente e un progetto pensato per l’Europa: con EV5 Kia attacca il segmento che conta davvero nel passaggio all’elettrico. Prezzi da 44.750 eurodi Tommaso Marcoli
Nel panorama elettrico europeo non vince chi stupisce, ma chi si posiziona bene. La nuova Kia EV5 nasce esattamente con questo obiettivo: occupare il centro del mercato, quello dei Suv da famiglia, oggi il più affollato ma anche il più promettente. Il debutto, non a caso, coincide con i 30 anni di Kia Italia, a suggellare un modello che ambisce a essere strutturale più che iconico.
Progettato per essere “normale”
Con i suoi 4,6 metri EV5 si inserisce tra EV2 ed EV9 come perno della gamma elettrica Kia. Il design segue la filosofia Opposites United, ma senza eccessi: superfici tese, proporzioni squadrate e un aspetto volutamente solido, quasi rassicurante. È un Suv elettrico che non vuole sembrare futuristico a tutti i costi, ma credibile nell’uso quotidiano. La tecnica va nella stessa direzione. Piattaforma a 400 Volt, motore da 217 CV, batteria da 81,4 kWh e autonomia dichiarata fino a 530 km: numeri allineati al segmento, pensati per convincere chi arriva dall’endotermico più che per stupire gli early adopter. Anche la ricarica rapida e le funzioni vehicle-to-load e vehicle-to-grid raccontano un’auto già proiettata in un ecosistema energetico più ampio.
Guida senza stress
Dentro, EV5 gioca la carta dell’abitabilità e della semplicità funzionale. L’impostazione è lineare, i materiali puntano sulla qualità percepita e l’ambiente richiama più il comfort domestico che l’estetica hi-tech aggressiva. Su strada il carattere è coerente: silenziosa, facile, prevedibile. Anche su fondi difficili la EV5 privilegia la progressività e la stabilità, con un comportamento che trasmette sicurezza più che sportività. Kia cerca la fiducia, e in un mercato elettrico che sta entrando nella sua fase di maturità, potrebbe essere proprio questa la vera mossa vincente.