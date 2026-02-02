Kia EV5: la prova del SUV elettrico con autonomia record

Progettato per essere “normale”

Con i suoi 4,6 metri EV5 si inserisce tra EV2 ed EV9 come perno della gamma elettrica Kia. Il design segue la filosofia Opposites United, ma senza eccessi: superfici tese, proporzioni squadrate e un aspetto volutamente solido, quasi rassicurante. È un Suv elettrico che non vuole sembrare futuristico a tutti i costi, ma credibile nell’uso quotidiano. La tecnica va nella stessa direzione. Piattaforma a 400 Volt, motore da 217 CV, batteria da 81,4 kWh e autonomia dichiarata fino a 530 km: numeri allineati al segmento, pensati per convincere chi arriva dall’endotermico più che per stupire gli early adopter. Anche la ricarica rapida e le funzioni vehicle-to-load e vehicle-to-grid raccontano un’auto già proiettata in un ecosistema energetico più ampio.

Guida senza stress

Dentro, EV5 gioca la carta dell’abitabilità e della semplicità funzionale. L’impostazione è lineare, i materiali puntano sulla qualità percepita e l’ambiente richiama più il comfort domestico che l’estetica hi-tech aggressiva. Su strada il carattere è coerente: silenziosa, facile, prevedibile. Anche su fondi difficili la EV5 privilegia la progressività e la stabilità, con un comportamento che trasmette sicurezza più che sportività. Kia cerca la fiducia, e in un mercato elettrico che sta entrando nella sua fase di maturità, potrebbe essere proprio questa la vera mossa vincente.