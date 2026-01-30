Strategie

Elon Musk starebbe pensando a una maxi fusione

SpaceX potrebbe unirsi a Tesla e xAI andando a creare un grande gruppo tecnologico

di Tommaso Marcoli
30 Gen 2026 - 15:18
© Getty Images

© Getty Images

Sono momenti concitati - quando mai - in casa Musk. Dopo l'annuncio di voler sostituire Model S e Model X con Robot, l'uomo più ricco del mondo starebbe valutando una fusione tra le sue aziende di punta. In particolare, SpaceX sarà quotata in borsa entro metà 2026, con una valutazione attorno ai 1.000 miliardi di dollari. Un appuntamento che potrebbe riservare qualche sorpresa.
Fusioni
Secondo Bloomberg, Musk starebbe valutando due possibili mosse: una fusione con Tesla, una fusione con xAI (o con entrambe). Le azioni dell'una sarebbero scambiate con le azioni di un'altra prima che SpaceX diventi pubblica. Il nodo della questione è che Elon Musk - se seguisse questa strategia - starebbe facendo affari con se stesso. Non che sia la prima volta: nel 2025 xAI ha acquistato X mentre di recente Tesla ha investito 2 miliardi di dollari nella stessa xAI usando capitale pubblico.
Qualcuno ci perde
Elon Musk - quindi - è in una posizione di assoluto vantaggio essendo azionista (di maggioranza per SpaceX e xAI) di tutte e tre le aziende coinvolte. È il gioco delle tre carte: Tesla investe in xAI che a sua volta promette di sviluppare nuovi software di intelligenza artificiale per i robot Optimus di Tesla stessa. Quest'ultima è in un momento di crisi e xAI "brucia" denaro per recuperare lo svantaggio su OpenAI e Google. SpaceX, con contratti governativi e Starlink, garantirebbe fiducia. E molti, molti soldi.

