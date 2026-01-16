Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Novità

Quanto costa la Kia EV5 con 700 km di autonomia

C-SUV elettrico da 218 CV, autonomia fino a 722 km in città e prezzi da 44.750 euro: la nuova EV5 porta tecnologia e comfort nel cuore del segmento

di Redazione Drive Up
16 Gen 2026 - 10:50
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Kia apre ufficialmente gli ordini della EV5, il C-SUV elettrico presentato la scorsa estate e ora pronto a debuttare sulle strade italiane. La proposta coreana arriva con un unico powertrain da 160 kW (218 CV) abbinato a una batteria da 81,4 kWh, per un’autonomia dichiarata di 505 km nel ciclo combinato, che può salire fino a 722 km nell’uso urbano. Quattro gli allestimenti disponibili, con listino che parte da 44.750 euro.

La Kia EV5 arriva in Italia: ha un'autonomia record

1 di 20
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La base
La EV5 Air rappresenta la versione d’ingresso ma offre già una dotazione completa, con cerchi da 18”, fari full led, maniglie a scomparsa, climatizzatore bizona e guida assistita di livello 2. L’abitacolo è dominato da una plancia digitale a tre schermi, con strumentazione e infotainment da 12,3” e un display dedicato al clima. A richiesta è disponibile la pompa di calore, mentre restano ampie le possibilità di personalizzazione cromatica.
Il vertice
Al vertice della gamma si colloca la EV5 GT-Line (49.750 euro), che punta su un’impronta più sportiva e tecnologica, con interni in materiali dedicati, dettagli specifici e la funzione vehicle-to-load. Per il lancio è prevista anche la GT-Line Launch Edition (53.500 euro), che aggiunge contenuti premium come il tetto panoramico apribile, i sedili ventilati con funzione Relaxation, l’head-up display e l’impianto audio Harman Kardon, oltre a soluzioni avanzate per la sicurezza e il parcheggio da remoto via smartphone.

Ti potrebbe interessare

kia
autonomia
kia ev5
quanto costa la kia ev5

Ultimi video

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

02:32
Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

02:01
Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

03:22
Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

01:50
L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

15:47
La puntata del 15 gennaio #DriveUp

La puntata del 15 gennaio #DriveUp

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:31
Dakar 2026, l'undicesima tappa

Dakar 2026, l'undicesima tappa

01:33
Ligier JS50 da record al Nurburgring

Ligier JS50 da record al Nurburgring

01:38
Aston Martin Valkyrie in miniatura

Aston Martin Valkyrie in miniatura

02:33
Bruxelles Motor Show 2026

Bruxelles Motor Show 2026

23:52

Max Verstappen e una Ford Model T del 1924

01:42
Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando SRV

Dakar, decima tappa: Sanders cade, Al Attiyah torna al comando"

I più visti di Drive Up

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

L'Hummer di Tupac finisce all'asta

La Ferrari in stoffa di Lapo Elkann all'asta

All'asta la Ferrari F1 del 1997 guidata da Michael Schumacher

Rose Villain è il nuovo volto di BMW

Max Verstappen guida una Ford di 100 anni fa

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:23
Malen: "Alla Roma per l'ambizione del club e la passione dei tifosi"
Napoli, attacco in panne
13:28
Napoli, attacco in panne
14:21
Dakar 2026, tappa dodici: Brabec e Al Attiyah allungano prima dell’ultimo atto
Raimondi. "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"
13:18
Raimondi: "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"
14:20
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"