Quanto costa la Kia EV5 con 700 km di autonomia

La base

La EV5 Air rappresenta la versione d’ingresso ma offre già una dotazione completa, con cerchi da 18”, fari full led, maniglie a scomparsa, climatizzatore bizona e guida assistita di livello 2. L’abitacolo è dominato da una plancia digitale a tre schermi, con strumentazione e infotainment da 12,3” e un display dedicato al clima. A richiesta è disponibile la pompa di calore, mentre restano ampie le possibilità di personalizzazione cromatica.

Il vertice

Al vertice della gamma si colloca la EV5 GT-Line (49.750 euro), che punta su un’impronta più sportiva e tecnologica, con interni in materiali dedicati, dettagli specifici e la funzione vehicle-to-load. Per il lancio è prevista anche la GT-Line Launch Edition (53.500 euro), che aggiunge contenuti premium come il tetto panoramico apribile, i sedili ventilati con funzione Relaxation, l’head-up display e l’impianto audio Harman Kardon, oltre a soluzioni avanzate per la sicurezza e il parcheggio da remoto via smartphone.