Personaggi

Jason Statham: un vero appassionato di automobili

Dalle supercar tedesche alle icone britanniche, il garage dell’attore riflette la stessa ossessione per velocità e controllo che lo ha reso un volto simbolo del cinema action

di Redazione Drive Up
29 Gen 2026 - 08:39
Sul grande schermo Jason Statham è sinonimo di inseguimenti, motori che urlano e volante sempre ben saldo tra le mani. Nella vita reale, a quanto pare, il copione non cambia poi molto. L’attore britannico, prima ancora di diventare un’icona del cinema action, aveva già dimestichezza con la disciplina e l’adrenalina: ex membro della squadra nazionale di tuffi, ha poi trasferito lo stesso gusto per la precisione e le prestazioni nella scelta delle sue auto.

La passione per le auto di Jason Statham

Che passione
Il suo garage riflette una passione chiara per le sportive europee. Spiccano due Audi R8, una nera e una bianca, simbolo di una supercar utilizzabile ma capace di prestazioni pure. Accanto a loro convivono icone dal carattere molto diverso: una Jaguar E-Type dal fascino senza tempo, una Lamborghini Murciélago LP che richiama direttamente i suoi ruoli più iconici, una Porsche 911 GT2 estrema e senza filtri, oltre a un’Aston Martin DBS e a una Jaguar XJR, entrambe accomunate da grandi motori e forte personalità.
No muscle car
Curiosamente, nel mondo automobilistico di Statham manca quasi del tutto l’influenza americana. Niente muscle car, niente pickup o auto d’epoca. Solo sportive europee, potenti e spesso brutali, scelte che sembrano raccontare un gusto preciso: meno nostalgia, più performance. In fondo, coerente con un attore che ha costruito la propria immagine sull’essenzialità dell’azione.

