Jason Statham: un vero appassionato di automobili

La passione per le auto di Jason Statham
Dalle supercar tedesche alle icone britanniche, il garage dell’attore riflette la stessa ossessione per velocità e controllo che lo ha reso un volto simbolo del cinema actiondi Redazione Drive Up
Sul grande schermo Jason Statham è sinonimo di inseguimenti, motori che urlano e volante sempre ben saldo tra le mani. Nella vita reale, a quanto pare, il copione non cambia poi molto. L’attore britannico, prima ancora di diventare un’icona del cinema action, aveva già dimestichezza con la disciplina e l’adrenalina: ex membro della squadra nazionale di tuffi, ha poi trasferito lo stesso gusto per la precisione e le prestazioni nella scelta delle sue auto.
Che passione
Il suo garage riflette una passione chiara per le sportive europee. Spiccano due Audi R8, una nera e una bianca, simbolo di una supercar utilizzabile ma capace di prestazioni pure. Accanto a loro convivono icone dal carattere molto diverso: una Jaguar E-Type dal fascino senza tempo, una Lamborghini Murciélago LP che richiama direttamente i suoi ruoli più iconici, una Porsche 911 GT2 estrema e senza filtri, oltre a un’Aston Martin DBS e a una Jaguar XJR, entrambe accomunate da grandi motori e forte personalità.
No muscle car
Curiosamente, nel mondo automobilistico di Statham manca quasi del tutto l’influenza americana. Niente muscle car, niente pickup o auto d’epoca. Solo sportive europee, potenti e spesso brutali, scelte che sembrano raccontare un gusto preciso: meno nostalgia, più performance. In fondo, coerente con un attore che ha costruito la propria immagine sull’essenzialità dell’azione.