Jason Statham: un vero appassionato di automobili

Sul grande schermo Jason Statham è sinonimo di inseguimenti, motori che urlano e volante sempre ben saldo tra le mani. Nella vita reale, a quanto pare, il copione non cambia poi molto. L’attore britannico, prima ancora di diventare un’icona del cinema action, aveva già dimestichezza con la disciplina e l’adrenalina: ex membro della squadra nazionale di tuffi, ha poi trasferito lo stesso gusto per la precisione e le prestazioni nella scelta delle sue auto.