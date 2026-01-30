Buen Camino: il "segreto" della Ferrari

Tra i molti dettagli che hanno alimentato il mito di Buen Camino, ce n’è uno che negli ultimi giorni ha assunto contorni quasi profetici: la targa della Ferrari guidata da Checco Zalone. Un particolare passato inosservato all’uscita del film e che oggi, alla luce dei numeri record al botteghino, viene letto come una previsione sorprendentemente accurata del suo successo.

I numeri nascosti sulla Portofino

La Portofino sfoggia una targa che molti spettatori hanno iniziato a decifrare solo dopo il traguardo dei 71 milioni di euro d’incasso. Le lettere iniziali, C e Z, rimandano in modo evidente a Checco Zalone. Ma sono i numeri centrali – 710 – ad aver acceso la curiosità: una lettura retrospettiva li collega ai 71 milioni raggiunti dal film il 21 gennaio. Un gioco visivo che, vero o casuale, oggi sembra incredibilmente allineato alla realtà.

Coincidenza o costruzione narrativa

Secondo una ricostruzione circolata nei giorni scorsi, anche il resto della sequenza alfanumerica contribuirebbe al messaggio: lo zero interpretato come una “O”, combinato con le lettere finali, darebbe vita a una frase celebrativa del risultato. Non è chiaro se si tratti di una scelta deliberata del regista Gennaro Nunziante o di una coincidenza fortunata, ma poco importa. La “profezia della targa” è entrata nel folklore di Buen Camino, rafforzando il racconto di un successo annunciato che oggi, numeri alla mano, è diventato realtà.