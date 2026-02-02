Allegri: "Saelemaekers non ci sarà, Pulisic vediamo. Maignan? Molto contento per il rinnovo"

Milan, ecco le possibili nuove maglie per la prossima stagione
Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano
Domani sera il Milan chiuderà la 23esima giornata di Serie A sul campo del Bologna. Dopo il pareggio contro la Roma, i rossoneri proveranno a ottenere tre punti importantissimi per la qualificazione alla prossima Champions League e per mantenere la scia dell'Inter, momentaneamente a +8.
Nel corso della conferenza stampa odierna, Massimiliano Allegri ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo di Maignan: "Sono molto contento, il Milan si è assicurato per i prossimi anni uno dei tre migliori portieri in Europa. Mike ha sempre voluto rimanere, adesso pensiamo alla partita di domani". L'allenatore ha aggiunto: "Io non ho convinto nessuno. Maignan è un ragazzo molto sensibile, sapevo che volesse rimanere. Bisognava solo passare quel misundersting dell'estate... E che poi parasse. E sta parando (sorride, ndr). Modric? Vediamo, Luka decide lui se ha voglia di continuare o meno".
Il tecnico rossonero ha poi fatto il punto sugli infortunati: "Saelemaekers non ci sarà, questo adduttore gli dà ancora fastidio. A Roma si è messo a disposizione ma ha avuto un risentimento. Pulisic ha questa borsite che gli dà fastidio. Se oggi starà meglio lo porteremo. Leao, che sta gestendo la situazione adduttore-pube, ci sarà. Gli altri sono tutti vivi e quindi li porteremo a Bologna".
Sulla sfida contro i rossoblù, Allegri ha dichiarato: "Il Bologna viene da un bel successo in Europa League ma ha fatto solo una vittoria nelle ultime 10. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza. Ci vuole una partita molto seria: è una squadra che ti salta addosso, gioca, si propone. Bisogna giocare bene tecnicamente e non scatenarli in velocità, su quello sono molto bravi. Domani è la penultima trasferta delle sei dell'ultimo periodo. Un ultimo passettino e poi in dieci giorni recuperiamo i giocatori che hanno qualche acciacco".
Un passaggio poi sull'esterno di domani: "Athekame o Loftus-Cheek? Uno dei due giocherà in quella posizione. Athekame è cresciuto molto, si è inserito. Ho piena fiducia in lui, se dovesse giocare lui. Altrimenti giocherà Loftus esterno".
L'allenatore non ha voluto soffermarsi troppo sulle trattative: "Oggi è l'ultimo giorno di mercato. Siamo stati fortunati ad avere queste due partite, domani e tra dieci giorni. Avremo il tempo per poter recuperare appieno Pulisic, Leao, Fullkrug, quel dito prima o poi si rincollerà. Ci avviciniamo al rientro di Gimenez che sarà utile per il finale di stagione. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione". Sul possibile arrivo di Mateta, Allegri ha aggiunto: "Come ho sempre detto, parlo solamente dei calciatori tesserati del Milan. Anche per rispetto, non è giusto parlare di giocatori di altre squadre".
Il tecnico ha parlato anche dei nerazzurri: "Io non dico che il Milan è inferiore all'Inter. Sono in testa alla classifica e hanno possibilità di vincere. Negli ultimi anni non sono praticamente quasi mai usciti dai primi due posti. Chivu sta facendo un ottimo lavoro, ha allenato due mesi a Parma con una bellissima salvezza e ora sta facendo benissimo all'Inter".
Per quanto riguarda i diversi malumori sul calendario troppo fitto, Allegri ha dichiarato: "Se si vuole stare ad alti livelli bisogna giocare ad alti livelli e la Champions League. Anzi, speriamo di giocare fra due anni al Mondiale per Club. Leggo tante polemiche. Non siamo noi a dover trovare soluzioni, ci sono persone di competenza che devono trovare soluzioni per il bene del calcio".
Infine, un punto sulla lotta per il quarto posto: "Fino ad oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l'obiettivo finale: la Juventus si è avvicinata, la Roma è attaccata, così come il Como. L'Inter credo non avrà problemi, quindi ci sono cinque squadre per tre posti. Non dobbiamo perdere di vista che quello che è stato fatto col lavoro durante questi mesi non deve essere buttato in poco tempo".
