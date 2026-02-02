Verso Bologna-Milan

Allegri: "Saelemaekers non ci sarà, Pulisic vediamo. Maignan? Molto contento per il rinnovo"

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro la squadra di Vincenzo Italiano 

02 Feb 2026 - 13:40
Domani sera il Milan chiuderà la 23esima giornata di Serie A sul campo del Bologna. Dopo il pareggio contro la Roma, i rossoneri proveranno a ottenere tre punti importantissimi per la qualificazione alla prossima Champions League e per mantenere la scia dell'Inter, momentaneamente a +8. 

Nel corso della conferenza stampa odierna, Massimiliano Allegri ha espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo di Maignan: "Sono molto contento, il Milan si è assicurato per i prossimi anni uno dei tre migliori portieri in Europa. Mike ha sempre voluto rimanere, adesso pensiamo alla partita di domani". L'allenatore ha aggiunto: "Io non ho convinto nessuno. Maignan è un ragazzo molto sensibile, sapevo che volesse rimanere. Bisognava solo passare quel misundersting dell'estate... E che poi parasse. E sta parando (sorride, ndr). Modric? Vediamo, Luka decide lui se ha voglia di continuare o meno". 

Il tecnico rossonero ha poi fatto il punto sugli infortunati: "Saelemaekers non ci sarà, questo adduttore gli dà ancora fastidio. A Roma si è messo a disposizione ma ha avuto un risentimento. Pulisic ha questa borsite che gli dà fastidio. Se oggi starà meglio lo porteremo. Leao, che sta gestendo la situazione adduttore-pube, ci sarà. Gli altri sono tutti vivi e quindi li porteremo a Bologna". 

Sulla sfida contro i rossoblù, Allegri ha dichiarato: "Il Bologna viene da un bel successo in Europa League ma ha fatto solo una vittoria nelle ultime 10. Troveremo una squadra che vorrà battere il Milan e che vorrà dimostrare che questi risultati negativi sono una coincidenza. Ci vuole una partita molto seria: è una squadra che ti salta addosso, gioca, si propone. Bisogna giocare bene tecnicamente e non scatenarli in velocità, su quello sono molto bravi. Domani è la penultima trasferta delle sei dell'ultimo periodo. Un ultimo passettino e poi in dieci giorni recuperiamo i giocatori che hanno qualche acciacco". 

Un passaggio poi sull'esterno di domani: "Athekame o Loftus-Cheek? Uno dei due giocherà in quella posizione. Athekame è cresciuto molto, si è inserito. Ho piena fiducia in lui, se dovesse giocare lui. Altrimenti giocherà Loftus esterno". 

Milan, a rischio l'arrivo di Mateta: un medico rossonero a Londra, poi la decisione

L'allenatore non ha voluto soffermarsi troppo sulle trattative: "Oggi è l'ultimo giorno di mercato. Siamo stati fortunati ad avere queste due partite, domani e tra dieci giorni. Avremo il tempo per poter recuperare appieno Pulisic, Leao, Fullkrug, quel dito prima o poi si rincollerà. Ci avviciniamo al rientro di Gimenez che sarà utile per il finale di stagione. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione". Sul possibile arrivo di Mateta, Allegri ha aggiunto: "Come ho sempre detto, parlo solamente dei calciatori tesserati del Milan. Anche per rispetto, non è giusto parlare di giocatori di altre squadre". 

Il tecnico ha parlato anche dei nerazzurri: "Io non dico che il Milan è inferiore all'Inter. Sono in testa alla classifica e hanno possibilità di vincere. Negli ultimi anni non sono praticamente quasi mai usciti dai primi due posti. Chivu sta facendo un ottimo lavoro, ha allenato due mesi a Parma con una bellissima salvezza e ora sta facendo benissimo all'Inter". 

Per quanto riguarda i diversi malumori sul calendario troppo fitto, Allegri ha dichiarato: "Se si vuole stare ad alti livelli bisogna giocare ad alti livelli e la Champions League. Anzi, speriamo di giocare fra due anni al Mondiale per Club. Leggo tante polemiche. Non siamo noi a dover trovare soluzioni, ci sono persone di competenza che devono trovare soluzioni per il bene del calcio". 

Infine, un punto sulla lotta per il quarto posto: "Fino ad oggi abbiamo fatto buone cose ma non sono sufficienti per l'obiettivo finale: la Juventus si è avvicinata, la Roma è attaccata, così come il Como. L'Inter credo non avrà problemi, quindi ci sono cinque squadre per tre posti. Non dobbiamo perdere di vista che quello che è stato fatto col lavoro durante questi mesi non deve essere buttato in poco tempo". 

