Germania: crollano le esportazioni di auto verso gli USA

Quello automobilistico è il settore industriale tedesco più colpito dalla guerra commerciale che Trump ha mosso nei confronti dell'Europa. Nei primi nove mesi del 2025, l'export di vetture prodotte in Germania verso gli USA è crollato del 14%. A seguito di un accordo tra Bruxelles e Washington, l'Amministrazione americana ha stabilito dall'1 agosto un'aliquota del 15% per ogni automobile proveniente dall'Europa. Un valore significativamente inferiore al 25% inizialmente previsto dall'inquilino della Casa Bianca.

Non solo auto

Non sono soltanto i grandi gruppi dell'auto a soffrire. Più in generale, l'intero settore metalmeccanico tedesco - un traino per l'industria - paga l'imposizione di tariffe doganali. Ciò si è tradotto in una contrazione del 9,5% delle esportazioni verso il suolo americano tra gennaio e settembre 2025. Persino le industrie chimiche hanno registrato un calo - anch'esse - del 9,5%. Oltre ai dazi, ad aver contribuito c'è una riduzione della produzione interna dovuta a un aumento del costo dell'energia.

Modello in crisi

Prendendo in considerazione tutti i principali comparti manifatturieri, le esportazioni dalla Germania verso gli Stati Uniti d'America si sono ridotte del 7,8% su base annua nei tre trimestri analizzati. Questo valore fa particolarmente impressione perché rileva la prima - importante - contrazione dopo una crescita costante del 5% registrata nei periodi dal 2016 al 2024. Sembra essere entrato in crisi il modello economico tedesco degli ultimi 30 anni: produrre manufatti di alta qualità approfittando del basso costo energetico per poi esportarli a prezzi elevati in giro per il mondo. Siccome i dazi di Trump non sono destinati a essere revocati nel breve termine, il calo delle esportazioni è una nuova normalità con cui l'industria tedesca deve fare i conti.