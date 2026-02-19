Atalanta, le ultime di formazione verso il Napoli
L'Atalanta si prepara al Napoli con la prospettiva di avvicendare qualche giocatore, tenendo conto anche del ritorno dei playoff di Champions League di mercoledì prossimo contro il Borussia Dortmund. Davanti, con gli infortunati De Ketelaere e Raspadori al probabile rientro entro o intorno alla metà di marzo, Scamacca, non al meglio e sostituito l'altro ieri sera da Krstovic all'intervallo, sembra destinato alla panchina. Pasalic, invece, dovrebbe arretrare al posto di De Roon in mediana con Ederson, lasciando spazio dal 1' a Samardzic affiancato a Zalewski nel consueto 3-4-2-1.
In difesa, infine, Ahanor dovrebbe dare il cambio a Kolasinac sul centrosinistra. In bilico le altre due maglie: Kossounou non ha convinto e Scalvini dovrebbe riprendersi il posto, con ballottaggio al centro fra Djimsiti e il suo cambio al Westfalenstadion, Hien.