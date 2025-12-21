Sorpresa: la Fiat 500 usata conquista anche la Germania

Chi l'avrebbe mai detto. Eppure, la Fiat 500 usata continua a raccogliere consensi anche in Germania, dove una recente analisi di Auto Moto und Sport l’ha inserita tra le auto di seconda mano più convenienti da acquistare. A convincere gli esperti tedeschi sono soprattutto i bassi costi di manutenzione, elemento centrale per chi cerca un’auto semplice e prevedibile nella gestione quotidiana.

Piccolo è bello

Tra i punti di forza spiccano le dimensioni compatte – poco più di 3,5 metri di lunghezza – che rendono la 500 particolarmente adatta all’uso urbano e facilitano le manovre di parcheggio. Il design resta uno dei suoi assi nella manica: nonostante gli anni, viene giudicato ancora attuale e riconoscibile, capace di distinguersi nel traffico cittadino.

Affidabile

Buone anche le valutazioni sulla qualità costruttiva. In particolare, la versione elettrica 500e ha ottenuto riscontri positivi nei controlli di affidabilità, grazie a una carrozzeria resistente e a componenti interni giudicati solidi. Apprezzati anche i prezzi dei ricambi, considerati contenuti rispetto a molte concorrenti. Tra le criticità, sospensioni e impianto di scarico possono richiedere interventi periodici, mentre lo spazio del bagagliaio è ritenuto limitato.