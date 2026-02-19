McTominay non ancora al meglio, ma lui e Conte spingono per il recupero

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo scozzese sarebbe ancora in forte dubbio a causa dell'infiammazione al gluteo. Nell'allenamento congiunto di ieri contro il Portici, con l'ex Manchester United si è optato per la prudenza: McTominay avrebbe accumulato stress e fatica e la speranza è che possa ritrovare al più presto la condizione ottimale, visto che la stagione è ancora lunga e il Napoli ha bisogno di lui per la corsa alla prossima Champions League.