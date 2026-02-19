McTominay non ancora al meglio, ma lui e Conte spingono per il recupero

Napoli-Roma, le foto della partita
Le ultime sulle condizioni dello scozzese in vista dell'Atalanta
Archiviato il pareggio contro la Roma, il Napoli si sta concentrando per preparare al meglio la delicata trasferta di domenica in casa dell'Atalanta. Antonio Conte spera di poter finalmente contare su Scott McTominay, ma le ultime notizie che arrivano dal quartier generale azzurro non sono così confortanti.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo scozzese sarebbe ancora in forte dubbio a causa dell'infiammazione al gluteo. Nell'allenamento congiunto di ieri contro il Portici, con l'ex Manchester United si è optato per la prudenza: McTominay avrebbe accumulato stress e fatica e la speranza è che possa ritrovare al più presto la condizione ottimale, visto che la stagione è ancora lunga e il Napoli ha bisogno di lui per la corsa alla prossima Champions League.
Da un lato bisogna anche considerare la sua voglia di tornare in campo. Sia il calciatore che Conte spingono per il recupero, ma le sue condizioni verranno valutate attentamente nei prossimi giorni fino a ridosso della partita per scongiurare guai peggiori.
Il tecnico dovrà già fare i conti con qualche problema in difesa. A Bergamo inizia infatti la lunga assenza di Rrhamani, alle prese con la cura per la lesione al bicipite femorale che durerà almeno due mesi. Ci sarà Juan Jesus titolare, in una difesa che resta a tre con Buongiorno e Beukema. Per l'ex Torino inizia un periodo di forte responsabilità del reparto che lo chiama a mettere da parte qualche errore di questa stagione come quelli visti col Genoa.
