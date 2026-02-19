Napoli

McTominay non ancora al meglio, ma lui e Conte spingono per il recupero

Le ultime sulle condizioni dello scozzese in vista dell'Atalanta 

19 Feb 2026 - 17:06
videovideo

Archiviato il pareggio contro la Roma, il Napoli si sta concentrando per preparare al meglio la delicata trasferta di domenica in casa dell'Atalanta. Antonio Conte spera di poter finalmente contare su Scott McTominay, ma le ultime notizie che arrivano dal quartier generale azzurro non sono così confortanti. 

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo scozzese sarebbe ancora in forte dubbio a causa dell'infiammazione al gluteo. Nell'allenamento congiunto di ieri contro il Portici, con l'ex Manchester United si è optato per la prudenza: McTominay avrebbe accumulato stress e fatica e la speranza è che possa ritrovare al più presto la condizione ottimale, visto che la stagione è ancora lunga e il Napoli ha bisogno di lui per la corsa alla prossima Champions League

Leggi anche

Hojlund: "Conte un serial winner. Voglio sentire di nuovo i tifosi urlare 'the Champions'"

Da un lato bisogna anche considerare la sua voglia di tornare in campo. Sia il calciatore che Conte spingono per il recupero, ma le sue condizioni verranno valutate attentamente nei prossimi giorni fino a ridosso della partita per scongiurare guai peggiori. 

Il tecnico dovrà già fare i conti con qualche problema in difesa. A Bergamo inizia infatti la lunga assenza di Rrhamani, alle prese con la cura per la lesione al bicipite femorale che durerà almeno due mesi. Ci sarà Juan Jesus titolare, in una difesa che resta a tre con BuongiornoBeukema. Per l'ex Torino inizia un periodo di forte responsabilità del reparto che lo chiama a mettere da parte qualche errore di questa stagione come quelli visti col Genoa. 

Napoli-Roma, le foto della partita

1 di 36
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

napoli
scott mctominay
antonio conte

Ultimi video

04:30
DICH DARMIAN IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Darmian: "Risultato negativo, ma è ancora tutto aperto"

02:54
DICH GROSSO PRE SAS-VER 19/2 DICH

Sassuolo, Grosso: "Dobbiamo trasformare il timore della sfida in coraggio"

01:52
Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

Raimondi: "Malissimo Maignan, bel segnale di Leao"

01:36
Radice: "Inter, c'è un promosso a sorpresa"

Radice: "Inter, c'è un promosso a sorpresa"

01:30
Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

Callegari: "Champions, vi dico chi passa delle italiane"

02:19
Callegari: "Milan, per lo scudetto serve una cosa"

Callegari: "Milan, per lo scudetto serve una cosa"

02:24
"Inter, il campo ha inciso. Però Chivu..."

"Inter, il campo ha inciso. Però Chivu..."

02:10
Vinicius e il razzismo

Vinicius e il razzismo

01:42
Hojlund e il suo passato

Hojlund e il suo passato

01:09
Gabbia suona la sveglia

Gabbia suona la sveglia

01:27
Atalanta a due facce

Atalanta a due facce

01:32
Finalmente Koopmeiners

Finalmente Koopmeiners

01:58
I nove giorni della Juve

I nove giorni della Juve

01:33
Darmian e Carlos Augusto

Darmian e Carlos Augusto

04:32
DICH CARLOS AUGUSTO IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Carlos Augusto: "Possiamo ancora andare avanti in Champions"

04:30
DICH DARMIAN IN MIX POST BODO-INT 18/2 DICH

Darmian: "Risultato negativo, ma è ancora tutto aperto"

I più visti di Napoli

Osimhen: "Potevo andare alla Juve, ma AdL mi bloccò. Col Napoli finì male per colpa di TikTok"

Napoli-Roma 2-2: gli highlights

Napoli-Roma 2-2: gli highlights

Hojlund: "Conte un serial winner. Voglio sentire di nuovo i tifosi urlare 'the Champions'"

Napoli-Roma, le foto della partita

McTominay in dubbio per l'Atalanta, ma lui e Conte vogliono provarci: le ultime

Conte urla a Mangnaiello

Conte e l'insulto a Manganiello, la Procura valuta il procedimento | Cosa rischia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:33
Udinese, Solet out contro il Bologna: al suo posto Kabasele
17:44
Europa League, le formazioni ufficiali di Brann-Bologna
17:33
Mondiale per club, verso intesa Uefa-Fifa per torneo a 48 squadre
17:20
Atalanta, le ultime di formazione verso il Napoli
16:16
Juve, Bremer e David ancora a parte: in dubbio per il Como