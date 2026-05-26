Come la Cina sta annichilendo le automobili europee

Quando negli anni '90 la Cina si aprì al mondo, sembrò iniziare un percorso di sviluppo economico inarrestabile che avrebbe portato benefici un po' per tutti. L'Italia - però - visse il suo primo "choc cinese": l'arrivo di un'ondata di prodotti a basso valore aggiunte da Oriente, colpì profondamente il settore tessile. Fiore all'occhiello della manifattura. Fu un colpo durissimo che portò al collasso un intero comparto produttivo. Oggi, a vivere questa stessa minaccia è l'automobile. Non soltanto in Italia.

A buon mercato

L'industria automobilistica europea si ritrova schiacciata tra il protezionismo USA e l'aggressività commerciale della Cina. Pechino finanzia massicciamente le proprie imprese (4,4% del PIL, pari a 800 miliardi di dollari), consentendogli di attuare un dumping economico difficile da contrastare. Tutto ciò mentre l'import dall'Asia continua a crescere (+91% in Italia dal 2019 al 2025), mentre - al contrario - il mercato cinese si chiude ai prodotti europei.

Valore aggiunto

In questi venti anni, la Cina ha imparato - anche grazie all'expertise europeo - a costruire manufatti ad alto valore aggiunto. Automobili in particolare. L'export di auto cinesi verso il mercato europeo ha superato, in termini di fatturato, quello che i costruttori europei riescono a incassare negli USA (anche per "colpa" dei dazi di Trump). BYD, SAIC, Geely hanno focalizzato le loro esportazioni sulle ibride: in un anno il mercato è cresciuto del 155%.

Sotto scacco

Altrettanto critico è il tema delle materie prime e della filiera produttiva a esse collegata. La Cina detiene un quasi monopolio della raffinazione delle terre rare e dei metalli critici, usandoli come arma di coercizione difficilmente contrastabile. Senza questi materiali, è impossibile produrre i magneti permanenti dei motori elettrici (indispensabili per le ibride) e le batterie. Anche la componentistica elettronica dipende da questa dinamica. L'intera industria auto europea è sotto scacco di Pechino.