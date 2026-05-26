L'infortunio non è grave: Messi crede nel Mondiale, l'Argentina tra ansia e speranza

La partecipazione al sesto mondiale non dovrebbe essere a rischio per Lionel Messi. L'argentino, costretto a uscire per un infortunio domenica contro il Philadelphia Union, ha riportato una "lesione da sovraccarico associata ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro", ha fatto sapare l'Inter di Miami.
Una notizia che rassicura i tifosi dell'Albiceleste, preoccupati per lo stop del campione che compirà 39 anni a giugno: gli esami medici effettuati hanno escluso problemi seri e "il ritorno all'attività fisica dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni cliniche e funzionali".
L'allenatore dell'Inter Miami, Guillermo Hoyos, ha minimizzato il problema dopo la partita, affermando che Messi sembrava stanco dopo aver giocato su un campo "pesante". Messi ha gestito con attenzione il suo carico di lavoro da quando è arrivato in Usa nel 2023, con lo staff tecnico che lo ha regolarmente fatto riposare durante i periodi più intensi del calendario.
Il fuoriclasse argentino si prepara così a giocare il suo sesto Mondiale con la Nazionale di Scaloni che affronterà Algeria, Austria e Giordania nel Gruppo J del torneo in programma in Usa, Messico e Canada