L'infortunio non è grave: Messi crede nel Mondiale, l'Argentina tra ansia e speranza

L'allenatore dell'Inter Miami, Guillermo Hoyos, ha minimizzato il problema dopo la partita, affermando che Messi sembrava stanco dopo aver giocato su un campo "pesante". Messi ha gestito con attenzione il suo carico di lavoro da quando è arrivato in Usa nel 2023, con lo staff tecnico che lo ha regolarmente fatto riposare durante i periodi più intensi del calendario.