VERSO I MONDIALI

L'infortunio non è grave: Messi crede nel Mondiale, l'Argentina tra ansia e speranza

Il problema alla coscia sinistra dovrebbe essere superabile in un paio di settimane

26 Mag 2026 - 10:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
LIONEL MESSI, INTER MIAMI © IPA

LIONEL MESSI, INTER MIAMI © IPA

La partecipazione al sesto mondiale non dovrebbe essere a rischio per Lionel Messi. L'argentino, costretto a uscire per un infortunio domenica contro il Philadelphia Union, ha riportato una "lesione da sovraccarico associata ad affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro", ha fatto sapare l'Inter di Miami.

Una notizia che rassicura i tifosi dell'Albiceleste, preoccupati per lo stop del campione che compirà 39 anni a giugno: gli esami medici effettuati hanno escluso problemi seri e "il ritorno all'attività fisica dipenderà dall'evoluzione delle sue condizioni cliniche e funzionali".

Leggi anche

Clamoroso in Spagna: nessun giocatore del Real Madrid convocato per i Mondiali. E il video di annuncio è virale

L'allenatore dell'Inter Miami, Guillermo Hoyos, ha minimizzato il problema dopo la partita, affermando che Messi sembrava stanco dopo aver giocato su un campo "pesante". Messi ha gestito con attenzione il suo carico di lavoro da quando è arrivato in Usa nel 2023, con lo staff tecnico che lo ha regolarmente fatto riposare durante i periodi più intensi del calendario.

Il fuoriclasse argentino si prepara così a giocare il suo sesto Mondiale con la Nazionale di Scaloni che affronterà Algeria, Austria e Giordania nel Gruppo J del torneo in programma in Usa, Messico e Canada

mondiali
argentina
messi
Notizie del giorno
Vedi tutti
12:41
Riquelme ha un obiettivo tedesco per il Real Madrid: nel mirino c'è Havertz
12:37
Terremoto Ferrari Luce: sconvolge tutti, ma va capita e il titolo cala in Borsa
12:43
Si sposa, gli rubano il passaporto e non arriva in ritiro: la disavventura di Abdulhamid
12:33
Bologna, due i nomi in pole per il post Italiano
12:25
Il ritorno di un mito: la nuova Lancia Gamma ibrida